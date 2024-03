Brusselse regering versnelt procedures voor zonnepanelen en warmtepompen

De Brusselse regering heeft een aantal aanpassingen aan het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) in eerste lezing goedgekeurd. Het gaat onder meer om een versnelde stedenbouwkundige procedure voor het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen. Ook voor stedenbouwkundige inbreuken verandert het een en ander.

De voorstellen kaderen in Good Living, de hervorming van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van Persoons’ voorganger, Pascal Smet. Brussel telt relatief veel oude woningen die allesbehalve energiezuinig zijn. Daarom werkt de Brusselse regering aan een vlotter en soepeler kader om energierenovatiewerken uit te voeren.

Zo komt er een versnelde stedenbouwkundige procedure van dertig dagen voor warmtepompen of zonnepanelen die niet kunnen genieten van vergunningsvrijstelling.

Stedenbouwkundige inbreuken

Daarnaast wordt er komaf gemaakt met het inefficiënte systeem van boetes op stedenbouwkundige inbreuken. De huidige procedure voor de opvolging van klachten wordt vereenvoudigd en de bedragen voor inbreuken gaan omhoog. Er komen bovendien nieuwe categoriëen bij die ook erkend worden als stedenbouwkundige inbreuken, zoals het niet laten opvolgen van een werf door de architect. Het sneller sanctioneren moet zorgen dat er minder zonder vergunning wordt gebouwd en verbouwd.

Voorts wordt het principe van ‘agent of change’ ingeschreven wordt in het BWRO. Het gaat om een beoordelingscriterium van vergunningsaanvragen voor nieuwe bouwprojecten voor woningen binnen een omtrek van 20 meter rond een pand dat voor geluidshinder zorgt, zoals een nachtclub, horecazaak of bowling. De verantwoordelijkheid komt bij het nieuwe bouwproject te liggen, dat de geldende normen inzake buurtlawaai moet respecteren en moet aantonen hoe de geluidshinder van activiteiten of installaties kan worden beperkt.