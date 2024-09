Collectieve energie-installaties: vraag de sociaaltariefpremie aan

Vanaf 3 september 2024 kun je de sociaaltariefpremie voor collectieve energie-installaties aanvragen. De premie is bedoeld voor een groep mensen die wonen in een flatgebouw met een collectieve aansluiting op een energiebron of in een woning zonder individuele aansluiting.

Tot voor kort was het sociaal energietarief alleen beschikbaar voor mensen met een individueel energiecontract.De regering zocht een oplossing voor die situatie en keurde nu een wet goed die een “sociaaltariefpremie voor collectieve installaties” invoert. De premie is van toepassing op gas, elektriciteit en warmtenetwerken. Stookolie, propaan en petroleum zijn dus uitgesloten.

‘Met het sociaal energietarief hebben we kwetsbare huishoudens zeer doeltreffend beschermd tegen de extreem hoge energieprijzen. Studies van onder meer de nationale bank hebben dat ook bevestigd. Zo’n 60.000 gezinnen die daar ook recht op hadden, konden die tarieven aanvankelijk niet krijgen. Die ongelijkheid hebben we rechtgezet. Gezinnen die hun woning verwarmen via een collectieve installatie hebben nu ook toegang tot het sociaal energietarief’, aldus Tinne Van der Straeten, minister van Energie.

Wie komt in aanmerking voor de sociaaltariefpremie?

De sociaaltariefpremie is een driemaandelijkse betaling die voorbehouden is aan een groep mensen die voldoen aan een aantal wettelijke criteria en die geen energiecontract op eigen naam hebben. De premie kan niet worden gecombineerd met het traditionele sociaal tarief. Dat betekent dat hij specifiek bedoeld is voor mensen van wie de energie wordt geleverd onder een collectief contract, bijvoorbeeld een gezin dat in een flat woont die wordt verwarmd met een collectieve gasketel onder een contract op naam van de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus.

Wettelijke criteria Categorie 1: u of een persoon die bij u gedomicilieerd is ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van het Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn (OCMW): – een leefloon – een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon – een maatschappelijke steun van het OCMW die geheel of gedeeltelijk terugbetaald wordt door de federale staat – een voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een tegemoetkoming voor gehandicapten Categorie 2A: u of een persoon die bij u gedomicilieerd is ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH): – een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % – een inkomensvervangende tegemoetkoming – een integratietegemoetkoming – een tegemoetkoming voor hulp van derden Categorie 2B (gewestelijk): u of een persoon die bij u gedomicilieerd is ontvangt de volgende tegemoetkoming: – in het Vlaamse Gewest, via de Zorgkas waarbij de rechthebbende aangesloten is, een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) – in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, via Iriscare, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden – in de Duitstalige Gemeenschap, via het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden – in het Waalse Gewest, via de Organismes Assurances Wallons een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden Categorie 2C (gewestelijk): u of een persoon die bij u gedomicilieerd is ontvangt volgende tegemoetkoming: – in Vlaanderen, via Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie, een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (vroeger: verhoogde kinderbijslag) – in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, een bijkomende kinderbijslag voor kinderen getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (erkenning via Iriscare, betaling via de kinderbijslaginstelling) – in de Duitstalige Gemeenschap, een bijkomende kinderbijslag voor kinderen getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (erkenning via Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben, betaling via het kinderbijslagfonds) – in het Waalse Gewest, een bijkomende kinderbijslag voor kinderen getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (erkenning via AVIQ, betaling via het kinderbijslagfonds) Categorie 3: u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de Federale Pensioendienst (FPD): – een inkomensgarantie voor ouderen (IGO); – een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; – een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen); – een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Om in aanmerking te komen, moet je als bewoner ook betalen voor je werkelijke energieverbruik. Dat wil zeggen dat je niet in aanmerking komt als je in een collectieve woonvorm woont waarvoor je een all-in dagtarief betaalt.

Timing en aanvraagprocedure

Hoewel het recht op de premie van kracht is sinds 1 juli 2024, kunnen de aanvragen pas vanaf 3 september 2024 worden ingediend. Je kan je aanvraag indienen via het online platform van de FOD Economie, via e-mail of per aangetekende brief. Voor alle aanvragen die in september 2024 worden ingediend, wordt de premie toegekend voor het volledige lopende kwartaal (juli-augustus-september).

Hoe ontvang je de premie?

Om de premie te krijgen, moeten de beheerders van collectieve installaties sinds 1 augustus 2024 hun installaties registreren op het online platform van de FOD Economie. Er wordt dan een installatiecode gegenereerd. Die code moet de beheerder aan jou meedelen zodat jij je aanvraag kan indienen. Zolang je blijft voldoen aan de voorwaarden om de premie te ontvangen, wordt die elk kwartaal automatisch op je bankrekening gestort, zonder dat je een nieuwe aanvraag moet indienen.

De CREG berekent driemaandelijks het bedrag van de premie op basis van het sociaal tarief. Het bedrag varieert dan ook van kwartaal tot kwartaal.

Bron: FOD Economie