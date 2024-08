De maximumfactuur 2024

De maximumfactuur (MAF) is het maximale bedrag dat je per jaar moet uitgeven aan gezondheidskosten. Zit je daarboven, dan krijg je je remgeld terug. Dit zijn de grenzen voor 2024.

Er zijn vier types ‘maximumfactuur’. De meest gekende is de inkomens-MAF die voor iedereen geldt. Voor chronisch zieken en jongeren onder de 19 jaar zijn er aparte grenzen. Dan is er ook nog de sociale MAF voor wie een verhoogde tegemoetkoming geniet.

Dit zijn de grenzen voor 2024 voor de inkomens-MAF.Afhankelijk van je netto belastbaar gezinsinkomen zal je eerder of later de grens bereiken waarboven je geen gezondheidskosten meer moet betalen.

Wie vormt een gezin?

Alle personen die volgens het Rijksregister op 1 januari samenwonen op hetzelfde adres vormen een gezin voor de inkomens-MAF. Het systeem houdt dus rekening met de feitelijke situatie. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehuwden en samenwonenden. Ook alleenstaanden worden als een gezin beschouwd.

Personen in een zorgafhankelijke situatie kunnen een uitzondering vormen. Als bijzondere bescherming kunnen zij, onder bepaalde voorwaarden, als een apart gezin worden beschouwd. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor chronisch zieken, personen met een handicap of andere zorgafhankelijke personen die inwonen bij een gezin met een hoog inkomen.

Een tweede uitzondering geldt voor gezinnen waar een of meerdere personen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Degene die er recht op heeft, , de partner en hun personen ten laste worden beschouwd als een apart gezin waarvoor de sociale MAF van toepassing is. Voor het volledige gezin blijft evenwel de inkomens-MAF van toepassing.

Welke kosten tellen mee?

Enkel de kosten uit de verplichte ziekteverzekering worden meegenomen (en dan nog niet allemaal), niet die uit de aanvullende verzekering.

Tellen mee: je persoonlijk aandeel voor prestaties van artsen, tandartsen, kine, .., je persoonlijk aandeel voor operaties, röntgenfoto’s, …De volledige lijst vind je op www.riziv.fgov.be, thema’s, Kosten en terugbetaling, financiële toegankelijkheid.

De maximumfactuur geldt ook voor bepaalde medicatie. Je apotheker kan via het onlineplatform MyCareNet nagaan of je je jaarlijkse uitgavenplafond hebt bereikt, en zodra dat het geval is, bepaalde geneesmiddelen niet aanrekenen.

