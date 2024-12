Door de cacaocrisis stijgt de prijs van chocolade met 15 tot 30%. Gebruiken producenten minder kwaliteitsvolle ingrediënten om de kosten te drukken? Is de kwaliteit van Belgische chocolade in gevaar?



Zowel artisanale als industriële chocoladeproducenten worden geconfronteerd met een explosieve prijsstijging van cacaobonen. West-Afrika staat in voor het grootste deel van de wereldwijde cacaoproductie en daar hebben klimatologische omstandigheden en ziektes tot een reeks slechte oogsten geleid. Cacaobonen van goede kwaliteit worden schaarser. De prijs per ton cacao ligt nu rond de 7.500 dollar: een daling ten opzichte van de 10.000 dollar van enkele maanden geleden, maar nog steeds een enorme stijging vergeleken met de 2.000 dollar in 2021.

Welke impact voor de consument?

De prijs van een reep pure chocolade is in één jaar tijd met bijna 30% gestegen. Enkele chocolatiers hebben geprobeerd om de prijsstijging zo lang mogelijk uit te stellen. “Dit jaar verhoogden we onze prijzen niet zonder de mening van de consument te kennen”, aldus Vanessa Fernandes van chocolaterie Galler. “Maar in 2025 verhogen we de prijs met 15% om de hogere cacaoprijzen door te rekenen. Elke extra euro die we aan onze producenten in Ivoorkust betalen, vertaalt zich in de eindprijs voor de consument, om ethische en duurzame redenen.”Ook andere chocolatiers hebben hun prijzen moeten verhogen en houden daarbij rekening met de inflatie van grondstoffen en lonen.

Gebruik van (ongezonde) vetten?

“Ondanks de inflatie en de stijgende cacaoprijzen hebben we nooit geraakt aan de samenstelling van onze producten, door cacao bijvoorbeeld te vervangen door plantaardige vetstoffen zoals palmolie”, bevestigde de CEO van Leonidas aan de pers. Maar de prijs van hun pralines is wel gestegen, hoewel die beperkt bleef tot een maximum van 3 euro per kilo. In België hechten we doorgaans meer waarde aan hoogwaardige ingrediënten dan in het buitenland. Een kwestie van reputatie en ethiek. Toch staat de Europese regelgeving fabrikanten toe om een product ‘chocolade’ te noemen als er tot maximum 5% aan plantaardige vetten is toegevoegd. Volgens de regels van de kunst is voor de productie van pralines natuurlijk cacaomassa nodig, maar het gebruik van minderwaardige vetten is wel toegestaan.

Laat je niet misleiden

Je kan natuurlijk een beroep doen op je smaakpapillen om de kwaliteit van een product te beoordelen, maar je kunt makkelijk misleid worden door surrogaten. Gebruik ook je ogen (en soms heb je een vergrootglas nodig, omdat de informatie in superkleine letters op de etiketten staat afgedrukt). Duiken de termen ‘plantaardig vet’ of ‘plantaardige olie’ op in de lijst met ingrediënten, dan wijst dit op een mindere kwaliteit. ●