Een energiecalculator: verstandig kopen

Soms investeer je beter in een duurder (maar minder energieverslindend) huishoudtoestel, om zo op lange termijn te besparen. Nu is er een rekentool om te kijken hoeveel je dat oplevert.

“Ik ben niet rijk genoeg om goedkoop te kopen”, zo hoor je weleens zeggen, want goedkopere producten kunnen op lange termijn uiteindelijk meer kosten. In bepaalde gevallen is het beter om bij aankoop meer uit te geven aan een energiezuinigere koelkast, diepvriezer of vaatwasser, omdat je dan gedurende de volledige levenscyclus van het product geld bespaart. Een wasmachine bijvoorbeeld kent een levensduur van ongeveer twaalf jaar. Vaak wordt geopperd dat dit apparaat alleen al goed is voor gemiddeld 4% van de energierekening van een doorsnee gezin. Voeg daar een droogmachine of een vaatwasser aan toe en je begrijpt meteen waarom dit van belang is.

Hoe zit het met energie-labels?

Natuurlijk kan je via de energielabels (van A groen tot G rood) die op nieuwe apparaten zijn aangebracht snel een idee krijgen van hoeveel een product verbruikt. Maar als je een nauwkeuriger beeld wil krijgen, stel je vast dat ze geen rekening houden met een essentieel gegeven: de jaarlijkse elektriciteitskosten bij gemiddeld gebruik van het product.

Daarom ontwikkelde de FOD Economie een calculator om de elektriciteitskosten van koelkasten, diepvriezers, wasmachines, droogkasten, vaatwassers, televisies en computerschermen beter in te schatten. Voor deze berekening wordt uiteraard rekening gehouden met de elektriciteitsprijzen op één bepaald moment, want het is onmogelijk om te voorspellen hoe die zullen evolueren. Toch geeft dit de consument een betrouwbare basis om te vergelijken, die zowel rekening houdt met de aankoopprijs als de elektriciteitskosten gedurende de hele levensduur van het apparaat.

De energielabels houden geen rekening met een essentieel gegeven.

Hoe werkt het?

Eerst moet je een paar kenmerken invoeren van het toestel dat je wil aanschaffen, zoals de aankoopprijs en het stroomverbruik, uitgedrukt in kWh/jaar of kWh/100 cycli. Deze gegevens vind je terug op websites waar huishoudelijke apparaten worden verkocht. De calculator houdt bij alle apparaten rekening met een ‘gemiddeld huishoudelijk gebruik’. Je kunt maximaal twee producten in dezelfde categorie vergelijken.

Conclusie?

Dankzij de rekentool kan je een keuze maken met kennis van zaken en opteren voor het apparaat dat het minst energie verbruikt of het zuinigst in gebruik is, en/of het duurzaamst. Eén raad die uit dit alles naar voren komt: baseer je niet alleen op de prijs, maar op de hele levensduur van een product.

De calculator is beschikbaar op: tco-calculator.economie.fgov.be