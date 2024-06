Een erfenis kan je stilzwijgend aanvaarden

Erven is niet altijd een goede zaak. Je kan immers ook een berg schulden erven.

Een paar jaar geleden stond een dame aan mijn deur. Haar verhaal was hartverscheurend. Geen 50 jaar oud en ze was haar man plots verloren. Ze was altijd thuis gebleven om voor hun drie kinderen te zorgen, terwijl haar man zijn bedrijf uitbouwde. Een keurige dame met een lieve lach, herinner ik mij.

Maar achter het ogenschijnlijk perfecte plaatje schuilde een geheim. Haar man had een berg schulden opgebouwd zonder dat zij dat wist. Niemand had daar eigenlijk weet van, behalve de bank. Ze wist wel dat haar man de laatste jaren last had van stress en vaak zuchtte over aannemers die te laat betaalden. Hoort bij het ondernemen, dacht ze.

Na zijn fatale auto-ongeluk dook ze in zijn papieren en ontdekte ze de omvang van de financiële problemen. Na vele telefoontjes met de bank was het heel duidelijk: haar man zat echt in slechte financiële papieren. Het was een schok. Ik kan me haar paniek nog goed herinneren toen ze tot het besef kwam dat ze een enorme berg schulden zou erven. Ze kwam bij mij voor advies, en samen keken we naar haar situatie. Het was duidelijk dat ze de erfenis moest weigeren. Het was de enige manier om te voorkomen dat ze opgezadeld zou worden met de schulden van haar man. Het hele proces moest snel worden afgehandeld. Doordat haar jongste kind zestien was, en dus minderjarig, moest de vrederechter ook tussenkomen. Maar gelukkig kon ze rekenen op steun van haar omgeving en had ze zelf ook wat financiële middelen.

Erfenissen staan niet altijd gelijk aan het ontvangen van geld.

Het was een dossier dat me diep heeft geraakt. Vooral als er kinderen bij betrokken zijn, komt dat binnen. Het was een trieste situatie, maar het had nog slechter kunnen zijn als ze de erfenis had aanvaard. Mensen realiseren zich vaak niet hoe precair een erfenis kan zijn. Het aanvaarden van een erfenis kan stilzwijgend gebeuren, gewoon al door het stellen van bepaalde handelingen, bijvoorbeeld een appartement leeghalen of de auto van de overledene verkopen. En dan zit je daar met een berg schulden …

In dit geval was het duidelijk dat het weigeren van de erfenis de beste optie was, om te voorkomen dat de financiële problemen zouden worden doorgegeven aan de volgende generatie. Ik denk nog vaak terug aan dit dossier en hoop oprecht dat de cliënte haar weg heeft gevonden. Niet alleen financieel trouwens. Psychologisch moet het een hel geweest zijn om plots te ontdekken dat je man dit geheim met zich meedroeg.

Mijn boodschap is dus: wacht niet te lang om een notaris aan te spreken na een overlijden. Erfenissen staan niet altijd gelijk aan het ontvangen van geld. Het is zeker niet gemakkelijk om al de administratie op orde te brengen na een overlijden, maar ik zie toch dossiers waar snel ingegrepen moet worden. Vooral als er schulden blijken te zijn. En jammer genoeg komt dat meer voor dan mensen zouden vermoeden …