Een landingsbaan tot je pensioen

Of de nieuwe federale regering de landingsbaan zal terugschroeven – en hoe – valt nog af te wachten. Voorlopig kan je nog een landingsbaan nemen tot aan je pensioen. Stop je op de wettelijke pensioenleeftijd, dan is dat tot 66 jaar.

In de privésector bestaan verschillende vormen van gemotiveerd tijdskrediet. Daarnaast kan je, net als in de openbare sector, om welbepaalde redenen een thematisch verlof nemen (bijvoorbeeld ouderschapsverlof, palliatief verlof,…).

Dan is er nog de landingsbaan, bedoeld om het voor werknemers op het einde van hun loopbaan wat lichter te maken. Je kan 4/5 gaan werken of halftijds. Vandaag heb je het recht om een landingsbaan te nemen op je 55 jaar (tenzij uitzonderingen), als je 25 gewerkt hebt als loonrekkende in de privésector en minstens 24 anciënniteit hebt bij je werkgever. Je krijgt er een uitkering voor vanaf je 60 jaar. Als je een uitkering krijgt, worden de dagen die je niet werkt gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van je pensioen. Het bedrag van je aanvullend pensioen zal wel veranderen, omdat je minder werkt en er dus minder bijdragen worden gestort.

Voldoe je niet aan de voorwaarden van 25 jaar loondienst of 24 maanden anciënniteit bij je werkgever, dan kan je wel nog een gemotiveerd tijdskrediet aanvragen. De voorwaarden zijn minder streng, maar je kan dit maar voor een bepaalde duur en niet tot aan je pensioen.

Nieuwe leeftijd wettelijk pensioen

Verandert de nieuwe wettelijke pensioenleeftijd – 66 jaar voor wie geboren is vanaf 1 januari 1960 – hier iets aan? Neen, een landingsbaan kan je nemen tot aan je pensioen. Je kan ze dus nemen tot het moment dat je stopt met werken. Dat kan op je 66e zijn (of later). Als je aan de leeftijds- én loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen voldoet, dan kan je de landingsbaan nemen tot die datum.