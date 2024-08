Op dit moment is er nog geen federaal regeerakkoord. In de eerdere ‘supernota’ werd melding gemaakt van een pensioenmalus. Wat wordt daarmee bedoeld?

De pensioenbonus werd nog maar net opnieuw ingevoerd… en toen was er sprake van een pensioenmalus. Althans, dat laatste stond in de eerdere ‘supernota’ van formateur De Wever. Het is een van de mogelijke maatregelen om de pensioenen te hervormen. Maar zover zijn we nog niet, want er ligt nog geen definitief akkoord op tafel. En dan moet een Regeerakkoord ook nog omgezet worden in wetgeving.

Waar slaat die malus op? Vandaag kan je met vervroegd pensioen (voor de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar – 66 jaar vanaf 1 januari 2025) als je aan leeftijds- én loopbaanvoorwaarden voldoet. Je kan stoppen op 63 jaar als je 42 loopbaanjaren gewerkt hebt, op 62/61 jaar als je 43 loopbaanjaren hebt en op 60 jaar als je 44 loopbaanjaren hebt.

In de huidige reglementering tellen voor het vervroegd pensioen een aantal periodes mee als ‘gewerkte periodes’. Dat zijn onder meer ziekte, werkloosheid en gemotiveerd tijdskrediet voor werknemers. In de ‘supernota’ stond dat het pensioenbedrag gecorrigeerd zou worden met een malus voor wie op zijn vervroegde pensioendatum met pensioen gaat, maar nog geen 35 loopbaanjaren met effectieve arbeidsprestaties kan aantonen. Het gaat dus om die ‘effectieve arbeidsprestaties’, want om vroeger te mogen stoppen dan je wettelijke pensioendatum moet je meer dan 35 jaar loopbaan aantonen (zie hoger).

Bonus

De bonus die net heringevoerd werd, wordt toegekend aan wie langer werkt dan zijn/haar vroegst mogelijke pensioendatum. Je kan hem opbouwen sinds 1 juli 2024 en hij geldt voor pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2025.