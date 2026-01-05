ETF’s zijn een manier om te beleggen op de beurs zonder dat je al te veel moeite moet doen. Maar wat is het verschil met een beleggingsfonds? Wat zijn de risico’s? En kan dat ook met een beperkt bedrag?

Belgen parkeerden in september 2025 samen 300,4 miljard euro op spaarrekeningen, een record. Dat geld brengt amper 1 à 2 procent op, terwijl beleggingen op lange termijn vaak 5 tot 10 procent halen. Wie geen risico of tijd wil, komt al snel uit bij ETF’s (Exchange Traded Fund), ook wel ‘hangmatbeleggingen’ genoemd. In 2024 stapten 59.000 Belgen voor het eerst in zo’n tracker, vooral jongeren.

Verschil met een beleggingsfonds

Iedereen kent de beleggingsfondsen die de banken aanbieden. Daarbij stort je geld in een fonds, dat de bank daarna investeert in een mandje met obligaties en/of aandelen. De bank beheert actief die portefeuille, jij hoeft je er jarenlang niets van aan te trekken. In ruil daarvoor betaal je wel een beheersvergoeding. Die kan oplopen tot 2 procent per jaar. Daarnaast worden ook instapkosten aangerekend als je deelbewijzen van het fonds koopt, vaak tussen 2 à 3 procent van je inleg. Soms zijn er ook uitstapkosten. Allemaal zaken die het rendement van het beleggingsfonds naar beneden halen.

ETF’s zijn aanzienlijk goedkoper dan beleggingsfondsen

Als reactie op die hoge kosten brachten andere financiële instellingen de ETF’s op de markt. Ook een ETF is een mandje met verschillende aandelen of obligaties, maar dan beursgenoteerd en op elk moment verkoop- of aankoopbaar. Een tracker wordt niet actief beheerd. Hij volgt passief de evolutie van een onderliggende beursindex, zoals onze BEL20. Automatisch kopieert hij de samenstelling van die onderliggende index. Je surft dus eigenlijk mee op de golven van de globale beurs. Het grote voordeel van een ETF is dat de kosten een pak lager liggen. “ETF’s zijn aanzienlijk goedkoper dan beleggingsfondsen. De grootste trackers hebben beheerskosten van niet meer dan ,15 procent per jaar. Dat is tien keer minder dan een beleggingsfonds”, zegt econoom en ETF-auteur Friso Keijzer.

Risico en rendement

ETF’s zijn niet risicoloos en kunnen fors dalen of stijgen in waarde, net zoals elke andere beursbelegging. Precies door die volatiliteit moet je een lange beleggingshorizon hebben: minstens tien à twintig jaar. “Maar door hun lagere kosten presteren ze in de overgrote meerderheid van de gevallen wel beter dan actief beheerde beleggingsfondsen die op een bepaalde index zijn gebaseerd”, zegt Friso Keijzer. Op die manier kunnen ETF’s ook een aanvulling zijn in je effectenportefeuille, naast individuele aandelen of obligaties.

Waarin beleggen via een ETF?

Je kunt beleggen in bepaalde thema’s, zoals grondstoffen, banken, defensie of de IT-sector. Maar het veiligst is een brede ETF die de index van alle landen ter wereld volgt, of een bepaalde geografische regio. Een klassieker is de MSCI World Index. Die bevat meer dan 1.600 grote en middelgrote bedrijven uit 23 ontwikkelde landen. Er zijn meerdere ETF’s op de markt waarmee je deze index kunt volgen. Andere populaire beursindexen zijn de S&P 500 (VS), de FTSE 100 (VK) of de DAX (Duitsland).

Let niet alleen op de TER (Total Expense Ratio) als je vergelijkt, dus het totaalkostenpercentage dat je betaalt. Check altijd of het gewicht van bepaalde aandelen in de index niet te groot is, zodat je niet in slechts enkele aandelen investeert maar een zo groot mogelijke diversificatie hebt. Via de zoekfunctie op justetf.com kun je ETF’s selecteren via verschillende criteria.

Welke ETF kiezen?

Alleen al voor de Amerikaanse beurs heb je de keuze uit zo’n 4300 verschillende ETF’s! Dat maakt de selectie niet eenvoudig. Heel wat effectenbrokers bieden hun klanten daarom de mogelijkheid om voor kleinere bedragen te investeren in een pakket van door hen gekozen ETF’s. Bij Bolero kan dat via de ETF Playlist, via Saxo AutoInvest beleg je automatisch in ETF’s voor 2 euro per maand.

