Is het interessant om je huis op lijfrente te verkopen aan je kind?

In Plus Magazine van november vind je een artikel over vastgoed doorgeven aan de volgende generatie. Er zijn verschillende mogelijkheden en technieken. Is het een goed idee om je huis op lijfrente te verkopen aan je kind?

Vastgoed doorgeven aan de volgende generatie vergt wel wat denkwerk en doe je niet van vandaag op morgen. In Plus Magazine van november geven notaris Bénédicte Strobbe en Estate planner Johan Adriaens toelichting bij een aantal technieken van vermogensplanning.

We vroegen Johan Adriaens nog of je huis op lijfrente verkopen aan je kind een goeie piste zou zijn.

Johan Adriaens: “Een verkoop op lijfrente kan soms een goed alternatief zijn voor een schenking of om een bepaald (on) roerend goed in de familie te houden. Bij het sluiten van het contract is het pand onmiddellijk weg uit jouw vermogen. Verkoop je dus vandaag en overlijd je kort nadien, dan is het verkochte goed toch definitief uit jouw nalatenschap verdwenen. Uiteraard moet er wel steeds sprake zijn van een echt kanscontract (bv. de verkoper was niet terminaal ziek) en moet de overeengekomen prijs ongeveer marktconform zijn.

Verder moet je ook opletten voor de zogenaamde fictieartikelen in het wetboek. Als de verkoop op lijfrente gesloten is met een erfgenaam, een legataris of een begiftigde, dan zal de fiscus ervan uitgaan dat het om een vrijgevigheid ging. Hij zal de waarde van het pand dan bij de berekening van de erfbelasting als een fictief legaat aanzien. Hierdoor zou jouw kind erfbelasting betalen op de waarde van het pand dat het van jou op lijfrente gekocht heeft. Het gaat daarbij echter enkel om een weerlegbaar vermoeden. De fiscus doet vooral moeilijk als de tegenprestatie niet of onvoldoende bewezen is of als er geen ‘gelijkwaardigheid van prestaties’ is. Zorg er daarom voor dat je kan bewijzen dat de maandelijkse betalingen effectief gebeurd zijn. Handgeschreven kwitanties zonder enig verder bewijs (bv. rekeninguittreksels) aanvaardt de fiscus niet. Daarnaast moet je ook een correcte prijs afspreken en die prijs op de juiste manier omzetten in een lijfrente. Schakel eventueel jouw notaris in om de prijs op de juiste manier om te zetten in een lijfrente.”