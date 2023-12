Kan je een kind onterven?

Een kind kan je niet onterven, omdat het altijd zijn of haar reservatair deel kan opeisen. Wat is dat deel precies en hoeveel bedraagt het? En zijn er nog andere erfgenamen die een welbepaald deel moeten krijgen?

Ons erfrecht beschermt bepaalde erfgenamen, in die zin dat zij een minimaal deel van je erfenis kunnen opeisen. Dat zijn je kinderen, kleinkinderen en je echtgenoot/echtgenote. Niet je wettelijk samenwonende partner. Die heeft weliswaar een beperkt erfrecht (het vruchtgebruik van de gezinswoning en huisraad), maar geen reserve. Stel dat jij samen met je wettelijk samenwonende partner in jouw huis woont. Dan zou jij in een testament zijn/haar recht op het vruchtgebruik van de gezinswoning en huisraad kunnen opheffen. Daar kan je wettelijk samenwonende partner niets aan doen. En feitelijk samenwonende partners hebben helemaal geen erfrecht tegenover mekaar, dus al zeker geen reserve. Ook je ouders hebben al een paar jaar geen reserve meer, wel nog een erfrecht.

Hoe zit dat dan met je echtgenoot/echtgenote en kinderen, kleinkinderen? Je kinderen hebben samen recht op de helft van je nalatenschap. Het maakt dus niet uit hoeveel kinderen je hebt. Met de andere helft kan jij doen wat je wil. Dit deel wordt het ‘voorbehouden deel’ genoemd. Je kan een groter deel geven aan een van je kinderen, of je kan het gebruiken om een goed doel te steunen of iets na te laten aan een vriend. Maar let op, zij betalen niet dezelfde erfbelasting als erfgenamen in de rechte lijn (kinderen, kleinkinderen). Het goede doel betaalt in Vlaanderen geen erfbelasting. Maar een vriend des te meer…Er bestaat wel een vriendenerfenis (tot 15.000 euro betaalt een vriend dezelfde tarieven als een erfgenaam in de rechte lijn), maar daarboven gelden veel hogere tarieven.

De reserve van de langstlevende echtgenoot/echtgenote bedraagt het vruchtgebruik van de helft van de erfenis en het vruchtgebruik van de gezinswoning en inboedel. Beide reserves zijn een minimum. De langstlevende kiest zelf welke reserve hij/zij opeist.

Heb jij door vroegere schenkingen of via testament teveel weggeschonken of nagelaten aan anderen, dan kunnen jouw reservataire erfgenamen hun reservatair deel opeisen via de rechtbank.