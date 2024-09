Nieuwe website moet burgers helpen die geconfronteerd worden met overlijden

Een overlijden van een naaste is een ingrijpende gebeurtenis. Naast alle emoties, komt er ook flink wat administratieve rompslomp bij kijken. Om burgers op weg te helpen, lanceren de notarissen vandaag een nieuwe site met praktische info en tips.

StartMySuccession.be heeft een andere insteek dan Notaris.be, de hoofdsite van de notarissen. Deze laatste biedt een brede waaier aan juridische informatie over sleutelmomenten zoals een huwelijk, de aankoop van een woning of het oprichten van een onderneming.

Notaris Anne Wuilquot, voorzitter van de Federatie van het Notariaat: “StartMySuccession is een meer praktische site met to the point informatie op maat van burgers die – op een pijnlijk moment – administratief gezien het bos door de bomen niet meer zien.”

De site bevat o.a. een overzicht van wat je te doen staat bij het overlijden van een naaste: wat moet je zeker regelen in de eerste dagen, weken en maanden, welke documenten moet je verzamelen en waar kan je hiervoor terecht? Ook het eventueel weigeren van een erfenis, het deblokkeren van rekeningen en het indienen van de aangifte van nalatenschap komen in heldere taal aan bod.

Proactief luik

bevat StartMySuccession een overzicht van wat je allemaal kan regelen bij de notaris. Van testamenten tot erfovereenkomsten. Bovendien kan je er een handige invulbrochure ‘Richtlijnen aan mijn naasten’ downloaden. Jan Sap, CEO van Fednot: “Dat is een soort zakboekje waarin je tijdens je leven allerlei gegevens en wensen kan bijhouden. Zowel over je vermogen als over persoonlijke zaken. Voor je naasten zal het later een hulpmiddel zijn om je instructies en wensen uit te voeren.” De brochure is beschikbaar in een invulbare PDF-versie die ook kan bewaard worden in de gratis Izimi-kluis van de notarissen. Via Izimi kan de brochure tijdens het leven worden gedeeld met naasten. Bij een overlijden kunnen familieleden je instructies, samen met bijvoorbeeld contracten, makkelijk terugvinden.

Begeleiding van de notaris: online en vlakbij huis

Notaris Anne Wuilquot: “StartMySuccession is een nieuwe etappe in onze online dienstverlening. Naast Izimi zijn er de online verkopen via Biddit en het digitale effectenregister eStox voor ondernemers. Burgers en ondernemers kunnen aan de slag met onze digitale tools. Tegelijkertijd staan de notariskantoren uiteraard klaar om hen face to face te begeleiden en te adviseren. Zeker in gevoelige dossiers als nalatenschappen is een persoonlijke en menselijke dienstverlening essentieel.”