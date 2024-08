Pech met je huurauto

Belgen gaan er deze zomervakantie massaal op uit met de huurauto, maar dit loopt niet altijd van een leien dakje. Uit een onderzoek uitgevoerd door iVOX in opdracht van autohuurspecialist Sunny Cars blijkt dat 24% van de Vlaamse autohuurders wel eens schade heeft gehad aan de huurauto: van het vervelende paaltje dat ze niet gezien hadden tot autosleutels die per ongeluk meegaan in de zwembroek. Welke gevolgen hebben deze situaties voor je vakantieportemonnee?

Beschadigd op de parking van de supermarkt

Op naar de supermarkt om tijdens je vakantie heerlijke tapas en verse vis te scoren. Je parkeert je huurauto en loopt de winkel in voor een uitgebreid winkelbezoek. Maar dit tripje eindigt voor sommige vakantiegangers ook met een vervelende verrassing. Zo gebeurt het ieder jaar weer dat autohuurders de supermarkt uitlopen en hun auto terugvinden met schade. Van bestuurders die tegen jouw auto aanrijden tot passagiers die hun deur openzwaaien, met als gevolg een deuk in de auto. Extra vervelend als degene geen briefje heeft achtergelaten…

Deze schade valt gelukkig onder de schadeverzekering, maar vaak heb je hiervoor wel een eigen risico. Stel je hebt een eigen risico van €500,- en de schade is €1.000,-. Dan dien je dus €500,- zelf te betalen. Dat kan je voorkomen met een all-in verzekering die ook je eigen risico dekt.

Hoedenplank vergeten

Het is altijd een kunst om de kofferbak in te laden met alle spullen voor het strand. Wanneer je met een gezin van vier gaat is de koffer al snel gevuld met een koelbox, opblaasbare flamingo, handdoeken en speelgoed. Een voor de hand liggende oplossing is dan om de hoedenplank er even uit te nemen. Maar dan moet je deze natuurlijk niet vergeten wanneer je de huurauto weer inlevert, zoals het iemand deze zomer nog overkwam…

Zonder aanvullende of all-in verzekering kan het je zomaar €200,- kosten. Goed opletten dus.

Autosleutels belanden op de zeebodem

Een helderblauwe lucht en een zomerse bries creëren het ideale scenario voor een dagje aan zee. Je stapt de huurauto in en weg ben je! Nadat je jouw spullen op het strand geïnstalleerd hebt, wil je meteen een verfrissende duik nemen. Vervolgens kom je na een dag heerlijk zonnen terug bij de auto en plots komt het besef: je bent met de autosleutels in je zwembroek in de zee gedoken. Iets wat zo’n 50 mensen ieder jaar weer overkomt.

Niet alleen duurt het even voordat je weer de weg op kunt, het verlies van sleutels wordt vaak niet gedekt. Dit betekent dat jij, als je geen all-in verzekering hebt, zelf opdraait voor de kosten. Met een beetje pech ben je dan, afhankelijk van het type auto en sleutels, een paar honderd euro lichter.

Auto blijkt te hoog voor de ingang van een parkeergarage

Parkeergarages zijn vaak handig en goed aangegeven op je vakantiebestemming. De kans dat je er je auto wel eens een keertje parkeert is reëel. Maar niet alle parkeergarages hanteren dezelfde afmetingen als bij ons. Het overkomt autohuurders regelmatig dat de garage te laag blijkt te zijn, met schade aan het dak als gevolg. Zo’n 40% van de schadeclaims die bij Sunny Cars ingediend worden gaat om schade aan de banden, glas, bodem en het dak. En laat dit nu net schade zijn die niet standaard gedekt wordt bij een schadeverzekering.

Uitgeweken voor een dier en zelf in de gracht beland

Sommige bestemmingen staan bekend om hun rijke fauna. Maar niet alle dieren die je tegenkomt houden zich aan de wegcode. Elke zomervakantie krijgt Sunny Cars wel een aantal claims binnen van een bestuurder die tijdens de vakantie is uitgeweken voor een dier, waardoor de auto in de gracht belandt. Niet alleen is dit heel gevaarlijk voor de passagiers, maar de auto kan ook beschadigd raken en weggesleept moeten worden. Die sleepkosten worden lang niet door alle verhuurders vergoedt terwijl de kosten flink kunnen oplopen.

Auto bolt van een helling af

Een laatste les die Sunny Cars wil meegeven, is om altijd je auto op de handrem te zetten. Zo was er dit jaar een klant die na een mooi ritje langs de kust terug aankwam bij het vakantiehuis. Dit huis lag op een berg en de bestuurder parkeerde op de helling, maar er ging iets mis met de handrem waardoor de auto achteruit het zwembad in reed. Belangrijk om te weten: als je de handrem niet gebruikt en de auto raakt daardoor beschadigd, ben je niet verzekerd. Dit wordt namelijk gezien als nalatigheid van de huurder. In dit geval kon de huurder er niets aan doen, omdat de handrem van de auto niet werkte en werd daarom ook niet aansprakelijk gesteld voor de schade. Maar toch, het zal je maar overkomen.