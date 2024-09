Pensioendienst lanceert podcast die je alles vertelt over jouw wettelijke pensioen

De Pensioendienst gaf het startschot van zijn eerste podcast ‘Pensioenpraatjes’ om iedereen te informeren over de wettelijke pensioenen in België. De podcast is beschikbaar op alle grote podcastplatforms en geeft eenvoudige en toegankelijke uitleg bij een complexe, maar belangrijke materie die alle burgers aanbelangt.

In deze podcast komen cruciale onderwerpen over de pensioenen en de recente hervormingen aan bod, samen met een aantal praktische tips voor een zorgeloos pensioen, en nog veel meer. De experts van de Pensioendienst delen hun kennis en beantwoorden de meest gestelde vragen om iedereen te helpen om een beter inzicht te krijgen in zijn rechten en zo zijn toekomst voor te bereiden.

In gesprek met Melanie

‘Pensioenpraatjes’ is een podcast in de vorm van een gesprek waarbij onze host, Melanie, elk onderwerp op informele wijze aankaart, samen met één van onze experts. We hebben voor een format van 10-15 minuten gekozen om het onderwerp in zijn totaliteit te kunnen behandelen, zonder daarbij de luisteraars te vervelen met details. Voor meer uitgebreide informatie of informatie op maat verwijzen we naar mypension.be of naar onze andere communicatiekanalen.

De reeks ‘Pensioenpraatjes’ omvat momenteel 4 afleveringen:

– De Pensioenbonus

– Je pensioen plannen;

– De pensioenaanvraag;

– Bijverdienen tijdens je pensioen.

Maandelijks nieuwe aflevering

Voortaan verschijnt er maandelijks een aflevering op de website van de Pensioendienst en op je favoriete podcastplatforms zoals Spotify, YouTube en Apple Podcasts.

Volgende onderwerpen komen binnenkort aan bod:

– het minimumpensioen;

– wat bij het overlijden van mijn huwelijkspartner?

– de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO);

– de pensioenleeftijd.