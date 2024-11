Regeneratieve landbouw: een succes?

Er is nu ook brood verkrijgbaar met ingrediënten afkomstig van regeneratieve landbouw. Deze techniek wint terrein en verschilt van bio door zich specifiek te richten op het herstel van de bodem.

Supermarktketen Delhaize heeft aangekondigd dat ze broden gaat verkopen van tarwe afkomstig uit de regeneratieve landbouw. Wat is de meerwaarde? Een koolstofvoetafdruk die bij zijn assortiment Rustikbroden een pak lager ligt dan bij traditioneel brood: zo’n 40%. Regeneratieve tarwe wordt verbouwd volgens duurzame methodes met een voorkeur voor natuurlijke meststoffen, bodembedekkers, een minimale bodembewerking en een intensieve rotatie van gewassen. Dit alles met het oog op het herstellen van ecosystemen in plaats van ze uit te putten.

Het doel is om het gebruik van chemische pesticiden te beperken.

Nog beperkt. Het is de eerste keten die op grote schaal broden aanbiedt die gemaakt zijn van duurzame Belgische tarwe. Dit Rustikgamma is het resultaat van een samenwerking met verschillende partners uit de voedingsindustrie, waaronder La Lorraine, Paniflower en Arvesta.



Regeneratief, bio, wat zijn de verschillen? Biologische landbouw moet voldoen aan certificeringsnormen, gebaseerd op een lijst van toegelaten en verboden technieken. Regeneratieve landbouw daarentegen volgt (nog) geen uniforme regels of strikt gedefinieerde normen. Er bestaat geen Europese certificering. Iedereen zou zich hierop dus kunnen beroepen om zijn imago groener te maken. Let dus goed op de geloofwaardigheid van degenen die deze term gebruiken. Verder richt regeneratieve landbouw zich voornamelijk op het herstel van de bodem om de vruchtbaarheid te herstellen, wat niet noodzakelijk het geval is bij biologische landbouw. De praktijken zijn geïnspireerd op traditionele boerenkennis, met integratie van de landbouwkundige verbeteringen. Het doel is om het gebruik van chemische pesticiden zoveel mogelijk te beperken, maar toch worden ze niet volledig uitgesloten.



Koekjes, bier. Zijn er nog andere producten van regeneratieve landbouw verkrijgbaar in België? Jazeker, de initiatieven op dit vlak nemen toe. We kunnen niet alles opsommen, maar hier volgen enkele voorbeelden. Bij het project van de coöperatie Farm for Good zijn 90 landbouwers betrokken, die samen ongeveer 8.200 hectare bewerken volgens zowel regeneratieve als biologische praktijken. Er is ook een productieketen van regeneratieve gerst op poten gezet. Zo lanceerde het Brussels Beer Project het bier Terra, de eerste ‘regeneratieve’ pils. En Maison Dandoy biedt een gamma van koekjes aan met ingrediënten uit de regeneratieve landbouw. ●