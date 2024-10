Steeds meer werknemers kiezen voor extra verlofdagen binnen een cafetariaplan

Eén op de vijf werknemers die dit jaar via een cafetariaplan extralegale voordelen kiest, koopt extra vakantiedagen bij. Dat is 80% meer in vergelijking met vorig jaar. Het populairste extralegaal voordeel blijft pensioensparen met 29% van de gemaakte keuzes.

Ieder jaar kunnen duizenden Belgen, via een cafetariaplan van hun werkgever, zelf een deel van de verloning samenstellen. Hr-expert Acerta Consult brengt jaarlijks de meest populaire keuzes in kaart. Wat blijkt dit jaar? Nog steeds kiezen werknemers het vaakst voor een financieel extraatje. Enerzijds via pensioensparen – goed voor bijna 30% van de keuzes -, anderzijds via warranten (aandelenopties). Iets meer dan één op de tien opteert voor dat laatste voordeel. Onder de oudste werknemers is die keuze zelfs nog een stuk populairder (25%) dan bij de jongeren.

Keuze voor extra vakantie verdubbeld

Opvallend dit jaar is de keuze van werknemers voor meer vakantiedagen. Extra vakantie als extralegaal voordeel is goed voor een aandeel van 19,4% van alle keuzes gemaakt binnen een cafetariaplan. Dat is bijna een verdubbeling tegenover 2023. De jongsten én oudsten kiezen nog iets vaker voor extra vakantie dan de groep tussen 35 en 55 jaar.

Ellen Roelants, experte verloning bij Acerta Consult: “Toen het hybride werken tijdens en na de coronacrisis doorbrak, was het bijkopen van extra vakantiedagen via het cafetariaplan aanvankelijk minder populair. De behoefte om thuis te zijn, hoefde niet meer te betekenen dat je niet kon werken, althans voor die jobs waar thuiswerk mogelijk is. Wat wel voor iedereen geldt, is de individuele zoektocht naar een haalbare work-life balans. Die lijkt er nu toe te leiden dat mensen kiezen voor extra vakantie. Dan moeten werkgevers die optie natuurlijk wel aanbieden. Voor bedrijven kan het interessant zijn om extra verlofdagen te laten bijkopen om het mentaal welzijn van hun werknemers te verhogen of om van ​ een dip in de workload gebruik te maken om werknemers extra vakantie te gunnen.”

Home office en multimedia iets minder populair

Nog een thuiswerk-effect op de cafetariaplannen de voorbije jaren: de opkomst van multimedia. De keuzes voor pc, laptop,gsm of scherm zijn dit jaar ietwat teruggevallen. Ze blijven niettemin een populair extralegaal voordeel, goed voor bijna een kwart (23,53%) van de keuzes.

Ook mobiliteitskeuzes binnen het cafetariaplan vallen wat terug. De auto wordt nog maar zelden gekozen, keuzes voor een fiets blijven ongeveer status quo.

Vanwaar komt het budget hiervoor?

Dankzij het cafetariaplan kunnen werknemers hun loonpakket zelf optimaal laten aansluiten bij wat zij op dat moment het meest nodig hebben. Maar vanwaar komt het budget dat werknemers via het cafetariaplan volgens hun individuele noden en voorkeuren kunnen besteden? Er zijn verschillende loonelementen die je ter beschikking kan stellen om in te ruilen. De bonus wordt het vaakst ingeruild, gevolgd door de eindejaarspremie en het brutoloon. We zien dat gradueel de bedrijfseigen anciënniteitsdagen, vakantie en thuiswerkbudget ook ingezet worden voor de ‘cafetaria-pot’, al blijft het een marginaal fenomeen.

Hoe dan ook is het de werkgever die beslist om het systeem wel of niet aan te bieden én welke de opties zijn. Werknemers kunnen dan kiezen of en hoe ze in het systeem stappen.