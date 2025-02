Stijgen de maaltijdcheques naar €12?

Bedrijven kunnen tijdens de volgende legislatuur de waarde van de maaltijdcheques voor hun werknemers twee keer verhogen met twee euro per dag. Hierdoor stijgt het bedrag van de huidige 8 € naar maximaal 12 € per gewerkte dag. Maar er blijven nog enkele onduidelijkheden bestaan.

Ons land heeft een nieuwe regering. De afgelopen dagen was er al heel wat te doen rond de pensioenen, de verhoging van het nettoloon van werknemers en de meerwaardebelasting. Maar ook de maaltijdcheques kwamen ter sprake. Wat is er nieuw op dit vlak?

Volgens het regeerakkoord kan het maximale bedrag van de maaltijdcheques twee keer met twee euro worden verhoogd tijdens deze legislatuur. Bovendien wordt het gebruik ervan uitgebreid naar een breder scala aan aankopen. Daar staat tegenover dat de ecocheques en de sport- en cultuurcheques worden afgeschaft.

Wat voorziet het regeerakkoord precies?

Jonas Verplanken, Legal Team Manager bij Partena Professional: “Bedrijven kunnen tijdens de volgende legislatuur de waarde van de maaltijdcheques voor hun werknemers twee keer verhogen met twee euro per dag, waardoor deze stijgen van de huidige 8 euro naar maximaal 12 euro per gewerkte dag. De fiscale aftrekbaarheid van de kosten voor de werkgevers zal dienovereenkomstig worden aangepast. Daarnaast wil de regering de mogelijkheden voor het gebruik van maaltijdcheques uitbreiden.”

De mogelijkheden uitbreiden, wat houdt dat precies in?

Volgens Jonas Verplanken blijft de tekst van het regeerakkoord op dit punt nog vaag. Hij wijst erop dat het akkoord expliciet vermeldt: “Om de koopkracht te verbeteren, geven we de sociale partners de opdracht om zo snel mogelijk de maximale wettelijke tussenkomst voor maaltijdcheques met twee keer 2 euro te verhogen tijdens de volgende legislatuur.”

Maar deze maatregel roept vragen op...

Enerzijds is het de regering – en niet de sociale partners – die het wettelijke plafond voor maaltijdcheques vastlegt, aangezien dit bij koninklijk besluit wordt bepaald. Anderzijds is het niet aan de overheid om de sociale partners voor te schrijven wat ze in hun collectieve arbeidsovereenkomsten moeten opnemen. De toekenning van maaltijdcheques gebeurt immers via collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) of individuele overeenkomsten.

Blijft de grote vraag: kunnen werknemers echt een verhoging van de maaltijdcheques verwachten?

“Niet noodzakelijk,” zegt Jonas Verplanken. “De regering bepaalt enkel het maximumbedrag dat fiscaal en sociaal vrijgesteld is. Een werkgever is niet verplicht om dit maximumbedrag toe te kennen, ook al suggereert de tekst van het regeerakkoord dat. Het recht van de werknemer op maaltijdcheques en de waarde ervan hangen af van de manier waarop ze in het bedrijf werden ingevoerd: via een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst, een bedrijfs-cao of een individuele overeenkomst met de werknemer.” Bovendien is de toekenning van maaltijdcheques niet verplicht in alle sectoren. Sommige sectoren voorzien maaltijdcheques, maar voor een lager bedrag dan het wettelijke maximum.

En wat gebeurt er met de andere cheques?

Met de herziening van het maaltijdchequesysteem verdwijnen de ecocheques en de sport- en cultuurcheques. De regering heeft ervoor gekozen zich te concentreren op maaltijdcheques, waardoor er meer flexibiliteit komt in het gebruik ervan. Deze hervorming heeft als doel het systeem te vereenvoudigen en de voordelen voor werknemers te vergroten, maar dat gaat ten koste van de afschaffing van andere soorten cheques. “Zullen we onze maaltijdcheques kunnen gebruiken om ecologische producten te kopen? Of blijven ze beperkt tot voedingsaankopen? Voorlopig weten we nog niet in welke richting dit zal evolueren,” besluit Jonas Verplanken.