Strengere regels voor huis-aan-huisverkoop van energiecontracten

De consument krijgt recht op bedenktijd vooraleer een contract in werking treedt. En de klant moet een formulier krijgen waarin hij kan verklaren dat hij niet meer benaderd wil worden.

De Federale Ombudsdienst voor Energie krijgt vaak klachten over agressieve verkooptechnieken van verkopers van energiecontracten. De wetgever wil orde scheppen in dit soort praktijken, die soms kunnen worden beschouwd als misleidende huis-aan-huisverkoop. Een nieuwe reglementering moet de consument beter beschermen.

Wat zegt de wet? Dat de verkoper niet langer tijdens het eerste bezoek een contract met de consument mag afsluiten. Klanten krijgen een verplichte bedenktijd van drie dagen. Tijdens deze periode mag de verkoper het oorspronkelijke aanbod niet wijzigen.

Concreet betekent dit... dat je als consument pas akkoord kunt gaan met het contract als deze periode van drie dagen is verstreken. Dit kan tijdens een tweede afspraak bij je thuis, telefonisch of via e-mail. Die drie dagen geven je de kans om de voorwaarden van het contract rustig te bestuderen en te vergelijken met andere aanbiedingen.

Heeft de wet nog een andere bedoeling? Ja, de meest kwetsbare mensen beschermen, die vaak zo’n contract ondertekenen onder druk, door de sfeer van hoogdringendheid die de verkoper creëert. Het doel is vooral om mensen de gelegenheid te geven om verschillende energieleveranciers te vergelijken en een geïnformeerde keuze te maken.

Een opvallende nieuwigheid. De verkoper is nu verplicht om een tariefoverzicht van het product te overhandigen met de naam, de prijs, de looptijd en de belangrijkste kenmerken van het energietarief. Daarnaast moet hij ook een formulier voorleggen waarin de klant kan verklaren dat hij gedurende een jaar niet meer wil benaderd worden via huis-aan-huisverkoop. Onderteken je dit document, dan mag de leverancier of verkoper je niet meer contacteren vóór het einde van deze periode.

Hoe zit het met het herroepingsrecht? Dit herroepingsrecht is een wettelijke bepaling die consumenten toestaat om een contract dat ze hebben ondertekend binnen de 14 kalenderdagen te annuleren. Laat aan de verkoper weten dat je de aankoop wil annuleren, via een schriftelijke mededeling: per e-mail, per aangetekende brief of met behulp van het verstrekte herroepingsformulier. Je moet de annulering niet motiveren.

Neem je energiefactuur onder de loep. Het is nu het moment. De tarieven van alle energieleveranciers zijn gedaald. Het zou dus zonde zijn om geen gebruik te maken van deze veranderde situatie. Om het voordeligste aanbod te vinden, raden we je aan een prijsvergelijker te gebruiken, aangepast aan je gewest: dat is de V-test voor Vlaanderen, BruSim voor Brussel en CompaCwape voor Wallonië.