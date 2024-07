Vastzitten op vakantie: uw opties als werknemer

Bosbranden, overstromingen, stakingen... Voor sommige reizigers is de terugkeer naar huis verre van eenvoudig. Wat moet je doen als je niet op tijd thuis raakt en weer aan het werk kunt?

Een probleem op jouw reisbestemming verhindert dat je naar huis kan en weer aan de slag kan gaan? Wachten en niets doen is geen oplossing. Een eerste goede raad: neem zo snel mogelijk contact op met jouw werkgever.

1. Neem verlof om dwingende redenen

Met dit verlof, ook wel omstandigheidsverlof genoemd, kan de werknemer afwezig zijn in geval van een onvoorzienbare gebeurtenis die geen verband houdt met het werk en die een dringende en noodzakelijke tussenkomst vereist. Door deze gebeurtenis is hij tijdelijk niet in staat zijn arbeidsovereenkomst na te komen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om ernstige materiële schade aan eigendommen van de werknemer door brand of een natuurramp. Werkgevers en werknemers kunnen echter, in onderlinge overeenstemming, andere gebeurtenissen als een dwingende reden beschouwen.

Per kalenderjaar kan je onder dit stelsel niet meer dan 10 werkdagen verlof opnemen. Deze limiet van 10 werkdagen geldt voor zowel fulltime- als parttimewerknemers. Voor deeltijdwerkers wordt het plafond dus niet pro rata herberekend.

Het nadeel is dat dit verlof doorgaans onbetaald is, tenzij er binnen jouw branche of bedrijf andere afspraken zijn gemaakt.

2. Gebruik je vrije dagen of compensatieverlof

Heb je dit jaar nog vrije dagen over? Misschien kan je ze gebruiken om een onverwachte afwezigheid te dekken. Ook extralegaal verlof kan een oplossing zijn. Het voordeel van deze optie: je verliest geen loon.

3. Schorsing van je contract door overmacht

Indien je door overmacht tijdelijk niet in staat bent jouw arbeidsovereenkomst na te komen, schort de overmacht de uitvoering van jouw arbeidsovereenkomst tijdelijk op. Tijdens deze schorsing ben je afwezig van jouw werk zonder recht op loon. Wel kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering bij RVA.

Er is sprake van overmacht wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

– noch de werkgever, noch de werknemer is verantwoordelijk voor de gebeurtenis;

– de gebeurtenis moet plotseling en onvoorspelbaar zijn;

– de gebeurtenis moet voor de werkgever en voor de werknemer een onoverkomelijk obstakel vormen dat de voortzetting van de arbeidsovereenkomst verhindert.

Als je vanwege extreme weersomstandigheden een tijdje volledig gestrand bent op je vakantieplek, wordt normaal gesproken aan de eerste twee voorwaarden voldaan. Wat de derde voorwaarde betreft: die hangt af van de concrete feiten. In dit geval moet worden bepaald of het slechte weer een onvoorspelbaar en onoverkomelijk obstakel vormt voor jouw tijdige terugkeer naar je werk, of dat er nog andere oplossingen zijn om naar huis te raken, ook al zijn die moeilijker of duurder.

4. Vraag occasioneel telewerk aan

Indien je door overmacht tijdelijk niet in staat bent om jouw arbeidsovereenkomst op je gebruikelijke werkplek uit te voeren, maar wel technisch en praktisch in staat bent om op afstand te werken, kan ook incidenteel telewerken wegens overmacht worden overwogen.

Het grote voordeel van deze oplossing is dat je werkt en dus recht hebt op een vergoeding. Je moet dit wel vooraf aanvragen en de redenen voor uw verzoek duidelijk omschrijven. Jouw werkgever is echter niet verplicht dit verzoek in te willigen.

5. Onbetaald verlof

Tot slot kan je overwegen om onbetaald verlof op te nemen. Dit is een periode waarin de werkgever en de werknemer in onderling overleg besluiten de arbeidsovereenkomst tijdelijk op te schorten.

Je moet hiervoor het formele akkoord krijgen van jouw werkgever. Gedurende deze periode heb je geen recht op loon. Dit heeft ook gevolgen voor jouw wettelijke verlofrechten voor het volgende kalenderjaar.

Bron: Acerta en Partena Professionnal