Verwarmen met een warmtepomp is niet rendabel

Investeren in een warmtepomp is de voorbije jaren niet rendabel gebleken in vergelijking met investeringen in een fossiele ketel op stookolie of aardgas. Dat blijkt uit een studie van de federale energieregulator CREG.

De federale energiewaakhond onderzocht of een investering in duurzame energie (een warmtepomp of een pelletkachel) opweegt tegen een investering in fossiele brandstof. Er werd gekeken naar onder meer investeringskosten, onderhoud, btw en natuurlijk de energiekost: elektriciteit, aardgas of stookolie. En dat op basis van de prijzen over een periode van zes jaar: van januari 2018 tot januari 2024. Met andere woorden, er werd dus rekening gehouden met de energieprijzen van voor, tijdens als na de covid- en energiecrisis.

De vergelijking werd gemaakt voor verschillende types van woningen, in de verschillende gewesten, zowel voor beschermde als niet-beschermde klanten (dat zijn klanten die genieten van een sociaal tarief), voor eigenaars of huurders. Opvallend: er wordt geen rekening gehouden of een woning al dan niet over zonnepanelen beschikt. “Dat zou in een volgende studie bekeken worden”, klinkt het bij de CREG.

Is het voordeliger?

Wat blijkt nu? Voor een eigenaar is verwarmen met een warmtepomp in de drie gewesten niet rendabel in vergelijking met verwarmen op stookolie of aardgas. Verwarmen met een warmtepomp bleek enkel voordeliger dan stookolie voor beschermde klanten die huren, en dat tijdens een specifieke periode.

Meer concreet: “De kosten van een warmtepomp, inclusief de investeringskosten, zijn ongeacht de regio of de inkomenscategorie van de consument twee tot drie keer hoger dan de kosten van een olie- of gasketel”, zegt CREG-directeur Laurent Jacquet.

De CREG komt op 12 juli met adviezen voor de federale en gewestelijke regeringen, om de rentabiliteit van warmtepompen te verbeteren.

ODE Vlaanderen, de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen, erkent dat de prijsverhouding vandaag tussen elektriciteit en aardgas “heel ongunstig” is voor elektriciteit. “Voor goed geïsoleerde woningen met zonnepanelen is een warmtepomp heel geschikt, maar het zou dat ook moeten zijn voor minder geïsoleerde woningen”, zegt Klaas Decanniere, beleidsmedewerker warmtepompen voor ODE. De sector vraagt dan ook een correctere prijsverhouding. “Vandaag bevat de stroomfactuur heel wat zaken die er niet in thuis horen. Haal dat er al eens uit. Het is hoog tijd dat de taksen op elektriciteit worden herbekeken”