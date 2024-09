Verzekeraar Baloise zegt contracten op van wie onder invloed ongeval heeft

Verzekeraar Baloise zegt voortaan het contract op met elke bestuurder die onder invloed van drank of drugs een verkeersongeval heeft. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Baloise hanteert sinds kort een complete nultolerantie rond drank en drugs. Concreet: wie een autoverzekering bij de verzekeraar heeft lopen, een ongeval of schadegeval heeft en onder invloed van alcohol of drugs was, ziet zijn verzekeringspolis voortaan ingetrokken. Ook wanneer het de eerste keer is dat men in de fout gaat, ook wanneer de bestuurder in kwestie maar net boven de toegelaten limiet zit. Nieuwe klanten die een ongeval hadden onder invloed worden bovendien geweigerd. Het bedrijf zegt zo het signaal te willen uitsturen alcohol en drugs in het verkeer bijzonder ernstig te nemen.

Het strenge beleid is opmerkelijk: zowel bij Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, als bij de federatie van verzekeringsmakelaars (FVF) klinkt het dat de meeste verzekeraars op dit moment de verzekering van een bestuurder pas opzeggen na een opeenvolging van verschillende schadegevallen.