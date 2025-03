Vriendschap op het werk: wel met collega’s, maar niet met de baas?

Zeven op de tien werknemers (70,6%) hebben een vriendschappelijke band met minstens één collega. Maar met de baas? Dat ligt anders: slechts 21% beschouwt zijn leidinggevende als een vriend. Dit blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Tempo-Team, uitgevoerd in samenwerking met Prof. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven.

Uit de resultaten blijkt dat mannen (24%) sneller een vriendschap opbouwen met hun leidinggevende dan vrouwen (18%). Ook jongere werknemers lijken hier minder moeite mee te hebben. Bij de -34-jarigen noemt 26% zijn leidinggevende een vriend, tegenover 19% van de 35-54-jarigen en slechts 16% van de 55-plussers.

“Vriendschap op de werkvloer tussen werknemers en hun leidinggevenden zorgt voor fijne interacties, een hogere eigenwaarde en het gevoel geaccepteerd te worden op het werk,” zegt Prof. Van den Broeck. “Je kan als werknemer ook eerder toegang hebben tot bepaalde informatie. Maar soms is het wel een uitdaging om de rechtvaardigheid tussen collega’s te bewaken, bijvoorbeeld in de taakverdeling.”

Een vriendschap met de baas maakt werknemers gelukkiger

Hoewel slechts één op de vijf werknemers bevriend is met zijn leidinggevende, heeft zo’n band wel duidelijke voordelen. Werknemers die hun baas als vriend beschouwen, scoren hoger op motivatie (8,7/10 vs. 7,2/10), werktevredenheid (8,8/10 vs. 7,1/10) en werkplezier (8,7/10 vs. 7/10).

Toch is een hechte vriendschap met de leidinggevende geen voorwaarde voor een goede werkrelatie. “Wat telt is dat er respect en vertrouwen is”, zegt Wim Van der Linden, woordvoerder van Tempo-Team. “Wanneer werknemers zich gehoord en gewaardeerd voelen, verhoogt dit niet alleen hun welzijn, maar ook hun motivatie en werkplezier. Een goede baas moet daarom niet alleen resultaten nastreven, maar ook oog hebben voor de mensen achter die resultaten”.

Hulp van de leidinggevende: luisteren of echt helpen?

Het onderzoek toont ook aan dat zes op de tien werknemers (60%) hulp krijgen van hun leidinggevende bij werkgerelateerde problemen. Wanneer het gaat om emotionele ondersteuning, ligt dat percentage lager: slechts 47% voelt zich gesteund door zijn baas op moeilijke momenten.

“Hulp en emotionele steun krijgen van collega’s en leidinggevenden is belangrijk om je goed te voelen op het werk. We zien vanuit dit onderzoek dat beide vormen van steun er toe doen voor de motivatie en productiviteit van medewerkers. Van collega’s weegt vooral de emotionele steun door. Van leidinggevenden vinden we hun échte hulp toch net iets belangrijker voor ons welzijn en onze productiviteit dan hun luisterend oor en de emotionele steun,” zegt Prof. Van den Broeck.

Toch blijft emotionele steun vanuit de leidinggevende belangrijk. Werknemers die zich door hun baas gesteund voelen, zijn gemotiveerder (8,4/10 vs. 6,7/10), productiever (8,7/10 vs. 7,8/10), gelukkiger (8,2/10 vs. 6,1/10) en meer geëngageerd (8,6/10 vs. 7,4/10).

Een goede werkrelatie draait om meer dan vriendschap

Hoewel een vriendschappelijke band met de leidinggevende voordelen heeft, is het geen must. Wat écht telt, is een leidinggevende die beschikbaar is, resultaten nastreeft én mensgericht te werk gaat. Dat is volgens eerdere studies van Tempo-Team het type baas waar werknemers het liefst voor werken.