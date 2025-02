Waar naartoe met je spaargeld?

Hoge kortlopende rentes zijn passé. Obligaties, kasbons of termijnrekeningen zullen tegen lagere rentes herbelegd moeten worden. Kan je je spaargeld nog risicoloos investeren, met rendement?

“De grote verandering voor de belegger, of eerder voor de Europese spaarder, is natuurlijk de terugkeer van de normale rentecurve”, zegt Nicolas Deltour, hoofd van Investment Strategy bij Belfius Bank. Wat betekent dat concreet? Het is in zekere zin de terugkeer naar de normale situatie, waarbij de rente op lange termijn weer hoger ligt dan de korte rente. “Spaarders hebben net een uitzonderlijke gouden tussenperiode achter de rug, waarbij defensief beleggen op korte termijn opbracht. De basisrentes (die de korte rente beïnvloeden) werden in 2022-2023 fors verhoogd, tot op het punt dat ze de rentevoeten op lange termijn gingen overtreffen. Maar afgelopen zomer zijn ze weer beginnen te dalen.”

Deze rentebewegingen zijn op hun beurt gebaseerd op twee factoren: inflatie en groei. “De basisrentes fungeren als een soort rempedaal voor de economie”, vervolgt Nicolas Deltour. “De centrale banken hadden hun rente verhoogd om de enorme inflatie (denk maar aan de piek die steeg tot 10%) in te dijken. Vandaag lijkt die inflatie onder controle en draait ze rond de 2%. Het is nu niet langer nodig om in te grijpen. Integendeel, Europa heeft moeite om weer op dreef te komen. We moeten het rempedaal dus snel loslaten. De kortlopende rentes dalen en zullen dat blijven doen.”

Wat met obligaties?

In dit kader hebben obligaties sinds 2022 hun plek in de beleggingsportefeuilles heroverd. Maar na de uitzonderlijke periode van de afgelopen twee jaar is het turbo-effect voorbij. Het komt er nu op aan om obligaties hun ‘juiste’ plaats te geven, zonder overmatige blootstelling. Behalve als reserve voor onvoorziene omstandigheden is het als belegger belangrijk om het kortetermijndenken opzij te schuiven en om te diversifiëren met verschillende looptijden, verspreid over meerdere jaren. Volgens de expert zijn hoogwaardige bedrijfsobligaties (met de hoogste ratings, de zogenaamde ‘investment grade’) interessant. Want “ze bieden meer rendement dan staatsobligaties. Zo zien we ook een grote terugkeer van obligatiefondsen met vaste looptijd, die commercieel succes boeken omdat de belegger diversificatie wil, maar tegelijk zijn inleg bij afloop wil terugkrijgen.” En door de hogere rentetarieven wordt ook de roerende voorheffing weer actueel, waardoor sommigen zich richten op levensverzekeringen (tak 21, tak 23) om hun fiscale situatie te optimaliseren.

Na de staatsbon

2024 was het jaar van de staatsbons, maar intussen is de situatie veranderd. Philippe Gijsels, hoofdstrateeg bij BNP Paribas Fortis: “Alle rentevoeten zullen dalen. Dat betekent dat als een obligatie, kasbon of termijnrekening van één jaar afloopt, die zeer waarschijnlijk tegen een structureel lagere rente herbelegd zal moeten worden.” Wat zijn daar de gevolgen van? “Liquiditeiten zijn hoe dan ook onaantrekkelijk geworden. Daarom valt er vandaag veel voor te zeggen om de rentecurve verder te verkennen en te kiezen voor vastrentende beleggingen met een looptijd van 2, 3 of zelfs 5 jaar.” Of langer.

Spaarrekeningen

TestAankoop Invest deelt die mening en stelt de vraag: waar kan je je spaargeld zonder risico beleggen, nu de rentetarieven dalen? Er zijn verschillende opties ...

Wat betreft de spaarrekeningen is het nog steeds mogelijk om een basisrente van ongeveer 2% te vinden bij alternatieve spelers, terwijl grote banken rond de 1% basisrente bieden. Maar de trend van de kortetermijnrentes is dus wel dalend en daarom kan het verstandig zijn om, indien mogelijk, een deel van je spaargeld vast te klikken in een product met een vaste rente, zodat dit rendement tot op de vervaldatum gegarandeerd blijft. Voor kasbons en termijnrekeningen (looptijd 3 tot 5 jaar) draaien de beste nettorendementen nu rond de 2%.

Voor wie op zoek is naar een risicoloze belegging op lange termijn (8 jaar) zijn spaarverzekeringen een optie. Maar je moet er wel op letten dat je het geld niet vroegtijdig nodig hebt, want de rente bij opname vóór 8 jaar wordt belast tegen 30%. Tak 21-spaarverzekeringen zijn ook interessant in deze optiek, ondanks de verlaging van de gegarandeerde rentevoeten. Kijk bij deze producten niet alleen naar de gegarandeerde rente, maar ook naar de kosten. Op dit moment bedraagt het beste gegarandeerde rendement, exclusief kosten, ongeveer 2,75% per jaar voor een looptijd van 8 jaar. ●