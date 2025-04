Waarom je binnenkort met je notaris op café kunt gaan

Er loopt op initiatief van de Federatie van het Notariaat een campagne over het notarisberoep. De inhoudelijke focus ligt op de brede waaier aan vragen die notarissen en hun medewerkers dagelijks krijgen van hun cliënten. Naast een campagnevideo waarin originele en prikkelende vragen aan bod komen, zorgen de notarissen uiteraard ook voor antwoorden. En dat zowel online als… op café!

Wist je dat Belgische notarissen jaarlijks zo’n 3,5 miljoen mensen over de vloer krijgen? Dat levert een schat aan ervaring op, want de vragen waarmee cliënten komen, zijn vaak heel persoonlijk, verrassend en soms zelfs gewaagd. De nieuwe campagne bundelt enkele van die opmerkelijke vragen. Van huwelijkscontracten tot vastgoedadvies: notarissen geven advies op maat, op cruciale momenten in het leven.

Café De Notaris: stel je vraag in een gezellige setting

De campagne blijft niet alleen online. In juni trekken de notarissen naar cafés in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Voor één dag worden die omgedoopt tot Café De Notaris, waar je met een pint of een koffie in de hand rechtstreeks je vragen kan stellen aan een notaris of zijn team. Zij staan achter de toog, klaar om op een informele manier advies te geven over onder meer:

Een nakend huwelijk of samenwonen

De aankoop of verkoop van een woning

De oprichting van een eigen zaak

Familiale en erfrechtelijke kwesties

Notaris Anne Wuilquot, voorzitter van Fednot, benadrukt: “We krijgen elke dag vragen over vaak complexe zaken waar mensen soms letterlijk van wakker liggen. Daar zitten soms verrassende vragen bij. Iedereen die bij ons over de vloer komt, is op zoek naar oplossingen voor zijn specifieke situatie. Het idee dat wij standaarddossiers behandelen, is gewoon absurd.”

Wat mag je verwachten?

Naast de televisiespot en de cafésessies biedt de campagne ook video-interviews met notarissen aan via Notaris.be en de sociale mediakanalen van het notariaat. Hierin beantwoorden ze op een toegankelijke manier de meest gestelde – en minder evidente – vragen van burgers. Interesse? Bezoek notaris.be om de video’s te bekijken of ontdek wanneer Café De Notaris bij jou in de buurt neerstrijkt. Een unieke kans om in een gezellige sfeer professioneel advies te krijgen, zonder afspraak!