Wantoestanden bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen

Meer dan 8 op 10 ondernemingen in de sector van tweedehandsvoertuigen waar in 2023 gerichte controles werden uitgevoerd, hielden zich niet aan de economische wetgeving. De meeste overtredingen gingen over het opstellen van de verkoopovereenkomst.

Vorig jaar werden in België zo’n 477.000 nieuwe auto’s geregistreerd, tegenover 680.000 tweedehandsvoertuigen. Dit toont meteen het belang van de ‘tweedehands’ auto in ons land. De prijs is uiteraard het eerste argument om een ​​tweedehandsauto te kopen, vooral omdat je door de korting in de eerste maanden goede deals kunt sluiten. Bovendien heeft een occasiewagen het enorme voordeel dat hij ook meteen beschikbaar is.

Een tweedehandsvoertuig kopen kan zowel spannend als gevaarlijk zijn. Om onaangename verrassingen voor de consument te beperken, zijn verkopers van tweedehandswagens onderworpen aan een reeks verplichtingen. Zij moeten ervoor zorgen dat de consument in alle vertrouwen een tweedehandswagen kan kopen.

Daarom voerde de Economische Inspectie van de FOD Economie vorig jaar gerichte controles uit bij 200 verkopers van tweedehandswagens. Bedoeling daarvan was om niet alleen de naleving te controleren van de algemene wetgeving (zoals de prijsaanduiding, de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de aanwezigheid van verplichte identificatiegegevens op hun websites en sociale media, de wettelijke garantie en de beperking op betalingen met cash), maar ook van enkele specifieke wettelijke bepalingen.

In 26% van de gevallen geen verkoopovereenkomst

Alle verkopers van tweedehandswagens moeten de kopers een schriftelijke verkoopovereenkomst overmaken die een reeks verplichte wettelijke vermeldingen en een aantal bijlagen (waaronder de “Car-Pass”) bevat.

De meeste inbreuken gingen over bepaalde verplichtingen waaraan een verkoper zich moet houden bij het opstellen van de verkoopovereenkomst voor tweedehandsvoertuigen. Het overtredingspercentage lag hier rond 73 %.

Enkele van de meest problematische punten die tijdens de controles naar voren kwamen, waren de volgende: het ontbreken van een overeenkomst voor de verkoop van een auto (26 % van de gevallen); het ontbreken van de verplichte bijlage met de beschrijving van het voertuig (48,5 %); het ontbreken van een lijst met documenten die aan de consument worden overhandigd wanneer de koopovereenkomst wordt ondertekend en het voertuig wordt afgeleverd (45,5 %); het ontbreken van de termijn en de plaats voor de levering van het voertuig in de overeenkomst (43,5 %); de afwezigheid van de vermelding “de overeengekomen verkoopprijs is niet herzienbaar” (43 %); het ontbreken van een duidelijke termijn voor de terugbetaling aan de consument in gevallen waarin de overeenkomst wordt ontbonden (42 %).

Variabele garantie

42,2 % van de gecontroleerde ondernemingen was niet in orde met de wetgeving rond garantie. Dat is iets minder dan één onderneming op twee. Het gaat om:

– onrechtmatige bedingen (zoals de “beperking van de garantie in de tijd” of de “beperking van de garantie tot Belgische klanten”, “niet-overdraagbare garantie”, beperking van de garantie “tot bepaalde onderdelen” of “tot een bepaald aantal kilometers”);

– misleidende handelspraktijken (verklaringen waarbij de verkoper zichzelf volledig of gedeeltelijk vrijstelt van aansprakelijkheid);

– oneerlijke handelspraktijken (verwarring tussen wettelijke en commerciële garantie).

Wat de transparantie van websites en sociale media (Facebook en Instagram) betreft, blijkt dat vooral het ondernemingsnummer ontbrak (63 gevallen).

Enkele andere overtredingen zijn:

– geen correcte prijsaanduiding;

– geen aangifte van gegevens aan de Car-Pass vzw

– geen correcte inschrijving in de KBO

– geen overhandiging van de Car-Pass aan de consument.

1,5 miljoen onterecht cash betaald

Er werden tijdens dit onderzoek geen grote inbreuken vastgesteld op de beperking op betalingen met cash. Van de 200 gecontroleerde ondernemingen namen 21 ondernemingen cash betalingen boven 3.000 euro aan (oftewel 10,5 %). Toch leidde dat tot een bedrag van bijna anderhalf miljoen euro dat ten onrechte cash werd betaald.