Wat kan je kopen met ecocheques?

Herlaadbare batterijen, tweedehandsspullen, hoevekaas en zelfs sardientjes: je kan ze allemaal betalen met ecocheques. Want er zijn heel wat producten en diensten aan de lijst toegevoegd.

Een op de twee werknemers krijgt ecocheques. Het bedrag van zo’n cheque mag niet hoger liggen dan 10 euro en de werkgever mag per jaar en per werknemer maximum 250 euro aan ecocheques toekennen.

Spaarlamp of treinticket? Ecocheques verhogen de koopkracht en leiden de consument naar milieuvriendelijke producten en diensten zoals elektroapparaten met het Europese energielabel, herlaadbare batterijen, spaarlampen e.d. Of je gebruikt ze wanneer je betaalt voor de installatie van een warmtepomp of zonnepanelen, voor isolatiemateriaal. Kortom, voor alle energiebesparende producten. Op de lijst staan ook ecologische schoonmaakmiddelen en zaken die te maken hebben met duurzame mobiliteit (een nieuwe fiets, een abonnement op een fietsparking, een Thalys-ticket voor een citytrip...).

Uitsluitend nieuw? Sinds kort kan je in kringwinkels of bij ketens zoals Cash Converters tweedehands elektroapparaten kopen met ecocheques, ook als die geen energielabel hebben. Elektrische toestellen herstellen en recyclen is immers nog altijd beter voor het milieu dan nieuwe apparaten kopen. Daarom kan je je ecocheques ook gebruiken om toestellen en gereedschap te huren.

In doe-het-zelfzaken. Ook in zulke winkels kan je terecht met ecocheques voor duurzaam hout (met FSC- of PEFC-label) of zakken houtpellets voor de kachel. De lijst is lang en soms verrassend: wist je dat je zelfs een kruiwagen en robotmaaier kan kopen met ecocheques?

Supermarkt of hoeve? In heel wat supermarkten kan je ecocheques gebruiken voor de aankoop van biologisch textiel, cosmetica, biologische producten, duurzaam gevangen vis met MSC-label... Zelfs een doos MSC-gecertificeerde sardientjes in olie kan je er dus mee betalen! Maar niet enkel supermarkten of biowinkels aanvaarden ecocheques. Sinds kort kan je er ook mee terecht bij hoeves met het label ‘Recht van bij de boer’. Bedoeling is uiteraard om de korte keten te steunen.

Hoe betaal je ermee aan de kassa? Ecocheques bestaan enkel in elektronische vorm en staan op dezelfde betaalkaart als maaltijdcheques. Vraag aan de kassabediende om ze in rekening te brengen voor de vervaldag. Let wel: er zijn ook winkelketens – Colruyt, Lidl, Aldi... – die geen ecocheques aanvaarden.

Hoelang zijn ze geldig? 24 maanden, te rekenen vanaf de uitgiftedatum. Als de geldigheidsdatum verstreken is, kan je ze nog één enkele keer heractiveren tijdens de drie maanden die op die datum volgen. Daarna zijn ze onherroepelijk verloren.

Meer weten? De volledige lijst op myecocheques.be