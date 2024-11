Wettelijke pensioenleeftijd naar 66 jaar

10 jaar geleden besliste de toenmalige regering om de wettelijke pensioenleeftijd geleidelijk aan op te trekken. Volgend jaar – in 2025 – volgt de eerste sprong: van 65 jaar naar 66 jaar. mypension.be hield altijd al rekening met deze verschuiving. Geen plotse verrassingen dus.

In dit bericht van de Federale Pensioendienst wordt stilgestaan bij de invloed van de wettelijke pensioenleeftijd op een aantal aspecten zoals de arbeidsovereenkomst, inactiviteit of vervangingsinkomens.

De voorwaarden voor het vervroegd pensioen blijven ongewijzigd. We houden de vinger aan de pols bij wat er wijzigt naar aanleiding van de regeringsvorming en houden alles bij op pensioenhervorming.be. De voornaamste boodschap: ga er niet zo maar van uit dat u uiterlijk op uw 65e jaar met pensioen kunt en check mypension.be!

De wettelijke pensioenleeftijd verhoogt vanaf 2025 naar 66 jaar, maar mypension.be hield hier al rekening mee 10 jaar geleden besliste de toenmalige regering om de wettelijke pensioenleeftijd geleidelijk aan op te trekken. Volgend jaar – in 2025 – volgt de eerste sprong: van 65 jaar naar 66 jaar. Om te bepalen wat iemands wettelijke pensioenleeftijd is, kijken we naar de geboortedatum:

Ik ben geboren Mijn wettelijke pensioenleeftijd vóór 01.01.1960 65 jaar tussen 01.01.1960 en 31.12.1963 66 jaar op 01.01.1964 of later 67 jaar

mypension.be hield altijd al rekening met deze stelselmatige verhoging – geen plotse verrassingen dus in 2025!

Waarom is de wettelijke pensioenleeftijd belangrijk?

Directe invloed op het wettelijke pensioen:

Einde van de arbeidsovereenkomst

Overleg met uw werkgever wanneer u met pensioen gaat. Het kan immers zijn dat uw wettelijke pensioenleeftijd niet 65 jaar is, maar 66 jaar (of zelfs 67 jaar voor wie 60 is of jonger).

Bijverdienen tijdens het pensioen

De wettelijke pensioenleeftijd is één van de voorwaarden om onbeperkt bij te verdienen. We geven een duidelijk overzicht van de regels op www.bijverdienentijdensmijnpensioen.be

Pensioenbonus

Kunt u niet vervroegd pensioen met pensioen? (zie lager) Dan kunt u pas een pensioenbonus opbouwen vanaf uw wettelijke pensioendatum. Lees meer op www.pensioenbonus.be.

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De IGO is een uitkering voor personen met onvoldoende bestaansmiddelen. U kunt pas een IGO krijgen vanaf uw wettelijke pensioendatum. Lees meer over de IGO op www.sfpd.fgov.be.

Er is ook een invloed buiten het wettelijke pensioen (contacteer zeker de bevoegde instanties!):

Aanvullend pensioen

De belastingen op uw aanvullend pensioen zijn gekoppeld aan de wettelijke pensioenleeftijd.

Lees meer op https://www.fsma.be/nl/hoe-worden-aanvullende-pensioenen-belast

Vervangingsinkomen en inactiviteit

Hebt u een ziekte-uitkering of een vervangingsinkomen (bv. werkloosheid, leefloon, …) en kunt u niet met vervroegd pensioen?

Check uw wettelijke pensioenleeftijd op www.mypension.be.

Check met de instantie die uw uitkering betaalt (ziekenfonds, vakbond, RVA, …) wat dit betekent voor u.

De voorwaarden voor het vervroegd pensioen blijven ongewijzigd

U kunt ‘vervroegd met pensioen’ – dus vóór uw wettelijke pensioenleeftijd – als u aan volgende leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoet:

Leeftijd Loopbaanjaren 60 jaar 44 loopbaanjaren 61 jaar 43 loopbaanjaren 62 jaar 43 loopbaanjaren 63 jaar 42 loopbaanjaren 64 jaar 42 loopbaanjaren 65 jaar 42 loopbaanjaren

mypension.be geeft zowel de vroegst mogelijke als de wettelijke pensioendatum.

!! Dit is de wettelijke stand van zaken van 1 november 2024. Als er zaken zouden wijzigen op het vlak van het wettelijke pensioen zorgen we voor een update van www.pensioenhervorming.be.