Zo bespaar je meer dan 2600 euro per jaar

Een Belgisch gezin kan elk jaar honderden euro’s uitsparen door in te grijpen in enkele belangrijke budgetposten (voeding, energie, telecom, verzekeringen). Vind de juiste manieren om stevig te besparen en boost je koopkracht!

Heb je het gevoel dat alles duurder wordt? Je bent niet alleen. Toch is het mogelijk om je uitgaven terug te schroeven zonder in te boeten aan kwaliteit. Eenvoudige ingrepen of het gebruik van online prijsvergelijkers (vaak gratis) kunnen je helpen om flink wat geld te besparen. We leggen uit hoe.

Boodschappen: besparen zonder aan kwaliteit in te boeten

Voor een gemiddeld huishouden in België bedraagt het maandelijkse budget voor voeding zo’n 600 euro, aldus Statbel, Reddit of HelloFresh. Dat is een gemiddelde, maar er bestaan grote verschillen afhankelijk van regio, gewoontes en de samenstelling van het gezin. Toch kan iedereen concrete stappen nemen om de uitgaven te verminderen.

De eenvoudigste methode? Gebruik een prijsvergelijker zoals SuperEco, de tool van Testaankoop (alleen beschikbaar voor abonnees). Door je postcode, het aantal gezinsleden en het gewenst type winkelmandje (laagste prijs, merkproducten of een mix) in te geven, krijg je een overzicht van de meest voordelige winkels in je buurt. Resultaat: een gemiddeld gezin kan op die manier tot 580 euro per jaar besparen, zo blijkt uit een analyse van alledaagse producten zoals voeding, hygiëne- en onderhoudsproducten, die in mei werd gepubliceerd.

Enkel de prijs per kilo telt

En wat vaak wordt vergeten: vergelijk systematisch de prijs per kilo of per liter, zonder je te laten misleiden door de verpakking of opvallende promoties. Die strategie loont, want volgens verschillende schattingen kan een koppel zo tot 180 euro per maand besparen. En als je dat ook nog eens combineert met de keuze voor de goedkoopste supermarkt, levert dat een totale besparing van 760 euro per jaar op.

Weet ook dat sommige ketens hun prijzen aanpassen in functie van de lokale concurrentie. Toch kunnen de prijzen bij een Colruyt en een Albert Heijn die bij elkaar in de buurt liggen gevoelig verschillen. Nog een reden om eerst te vergelijken voor je je winkelkar vult.

Energie: tijd om je contract te herbekijken

Sinds enkele weken hebben energieleveranciers hun vaste tarieven voor gas en elektriciteit verlaagd. Op het moment van dit schrijven schommelde de energiecomponent van de gasprijs tussen 4,95 en 6,91 eurocent per kWh: nog maar de helft van twee jaar geleden. In oktober 2022 kostte elektriciteit tot 60 cent per kWh. Volgens de vergelijkingsplatformen Selectra en CallMePower lagen de prijzen in mei tussen de 14,23 en 19,76 eurocent per kWh.

Variabele contracten blijven op korte termijn dus voordeliger. Zo biedt Engie variabele gastarieven aan van 4,04 tot 5,72 eurocent per kWh, en elektriciteit van 13,38 tot 14,12 eurocent per kWh. Deze prijzen liggen ongeveer 30% lager dan bij de huidige vaste contracten.

Heb je een vast contract, dan is het verstandig om te vergelijken met de nieuwe aanbiedingen, zowel vast als variabel. Sommige bronnen (zoals MijnEnergie.be) schatten dat je besparing kan oplopen tot 452 euro per jaar, afhankelijk van de regio en je verbruik.

Telecom: andere operator, flink besparen

En je telecomfactuur, kost die je veel meer dan nodig is? Volgens Test-Aankoop kunnen Belgische gezinnen tot 570 euro per jaar besparen door over te stappen naar een operator die beter aansluit bij hun behoeften. Die berekening is gebaseerd op een pakket met onbeperkt internet en twee simkaarten, zonder vaste lijn, waarbij digitale tv (met een decoder) wordt vervangen door een streaming-app.

De Belgische markt wordt gedomineerd door enkele grote spelers (Proximus, Orange, Telenet/VOO), maar kleinere operatoren zoals Scarlet, Mobile Vikings, Base, Hey! of edpnet bieden vaak veel scherpere tarieven aan. Sommige nieuwkomers, zoals DIGI, moeten zich nog bewijzen, maar qua potentiële besparing kan het de moeite lonen om dit alternatief eens te bekijken.

Vooral bij combinatiepakketten (internet, tv, mobiele en eventueel vaste telefonie) zijn de prijsverschillen opvallend. Een gezin betaalt tussen de 50 en meer dan 100 euro per maand, afhankelijk van de aanbieder. Gemiddeld geven veel mensen tussen de 70 en 90 euro per maand uit. Door de aanbiedingen te vergelijken, met behulp van online vergelijkingssites, kan je de factuur met 15 tot 30 euro per maand verlagen, of tot 360 euro per jaar, en zelfs meer als je gebruikmaakt van een welkomstpromotie.

Tip: gebruik je de vaste lijn niet meer? Overweeg dan om die op te zeggen. Dat kan een besparing van 10 à 11 euro per maand opleveren, want het zit standaard in sommige packs.

Bankkosten: bespaar zonder moeite

De bankkosten zijn de voorbije jaren blijven stijgen, gemiddeld met 3% per jaar. Toch hebben we weinig keuze: we hebben een rekening nodig om ons loon, pensioen of betalingen te ontvangen. Maar moeten we ons daarbij neerleggen? Is het nodig zoveel te betalen voor diensten die vaak weinig transparant zijn?

Met een eenvoudig instrument krijg je een duidelijker beeld: de zichtrekeningvergelijker op wikifin.be (de financiële portaalsite van de FSMA, de Belgische autoriteit voor financiële diensten). Je beantwoordt enkele vragen over je leeftijd en bankgewoonten (aantal afhalingen, overschrijvingen, kredietkaart ...) en deze tool geeft aan welke zichtrekening het beste bij je profiel past … en vaak het goedkoopst is.

Volgens de simulaties kan je tot 90 euro per jaar besparen, gewoon door van formule te veranderen, soms zelfs bij dezelfde bank. En zet je je spaarcenten op een ‘Plus’-spaarrekening in plaats van een klassiek spaarboekje, dan kan je per schijf van 10.000 euro nog eens tot 165 euro per jaar verdienen.

Even een kijkje nemen op een gratis vergelijkingssite kan je bankkosten dus aanzienlijk verlagen, zonder dat je iets hoeft aan te passen in je dagelijks leven.

Verzekeringsaudit: op jacht naar dubbele dekkingen

Negen op de tien Belgen vinden dat ze goed verzekerd zijn, maar één derde weet niet of maar gedeeltelijk welke dekkingen die verzekeringen juist bieden, aldus een enquête van CBC/Ipsos. Veel gezinnen betalen voor garanties waarvoor ze al gedekt zijn, zonder het te beseffen. Door die dubbele dekkingen in je polissen op te sporen, kan je tot 300 euro per jaar besparen, terwijl je toch even goed verzekerd blijft. Maak dus de balans op met je makelaar. Een verzekeringsaudit kan je helpen, want je leven verandert en je verzekeringen moeten mee volgen. Door een huwelijk, een geboorte, een verhuis of een nieuwe job kunnen sommige dekkingen elkaar overlappen of zelfs overbodig worden. Neem daarom elke 2 à 3 jaar de tijd om je contracten goed door te nemen. Dat is het moment om je verzekeringen af te stemmen op wat je echt nodig hebt.

Ga vooral op zoek naar dubbele dekkingen. Een veel voorkomend geval is de reisannulatieverzekering: die zit vaak al inbegrepen in een premium kredietkaart zoals Visa Premier of Mastercard Gold. Ook rechtsbijstand kan zowel in je woning-, auto- of zelfs hospitalisatieverzekering zitten. Kijk je contracten dus na om niet opnieuw voor hetzelfde te betalen. Je kunt overlappende rechtsbijstand in verschillende contracten hebben zitten. Maak daarom best een afspraak met je contactpersoon bij de verzekering om alles eens grondig onder de loep te nemen. Ook een bijstandsverzekering zit meestal al in je autoverzekering, dus is een aparte polis overbodig. Voor één keer geldt dus: al je eieren in één mand leggen kan wat opbrengen! Door je verzekeringen te bundelen (bv. je woning-, auto- en familiale verzekering bij dezelfde verzekeraar onderbrengen) kan je genieten van mooie kortingen, of in sommige gevallen vervalt zelfs de franchise bij een schadegeval.

Familiale en hospitalisatieverzekering

Vergelijk, vergelijk, vergelijk! De Belgische verzekeringsmarkt is heel uitgebreid en hou dus niet zomaar uit gewoonte vast aan dezelfde verzekeraar of hetzelfde product. Gebruik online vergelijkers zoals verzekeringen.be of mijnvergelijker.be om snel te weten wat de markt op dit moment te bieden heeft. Met een paar muisklikken vergelijk je de tarieven en dekkingen van verschillende verzekeraars. Er is ook een gratis tool beschikbaar op de officiële website wikifin.be. Hiermee vergelijk je makkelijk de dekkingen en premies van de polissen Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA Familiale). Ga op wikifin.be naar de vergelijkingstool Verzekeringen BA Familiale en bekijk de tarieven en de details van de dekkingen van de verschillende verzekeringsproducten.

En op de webpagina met de vergelijker van hospitalisatieverzekeringen van Testaankoop staat te lezen dat 6.100 consumenten in de afgelopen drie maanden gebruikmaakten van dit instrument en daardoor gemiddeld 338 euro per jaar hebben bespaard.

Neem elke 2 à 3 jaar de tijd om je contracten helemaal uit te pluizen.