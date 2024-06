Bescherm je fiets tegen diefstal

Heb je honderden of misschien zelfs duizenden euro’s voor je fiets betaald? Doe dan nog een kleine investering om hem tegen diefstal te beschermen. En leer de juiste reflexen wanneer je hem stalt.

Wanneer je je fiets achterlaat, zelfs voor slechts enkele minuten, moet je hem altijd aan een vast punt bevestigen: een fietsboog, een rooster, een paal. In het ideale geval maak je hem op meer dan één punt vast. Zorg dat je altijd het frame, maar liefst ook het voorwiel bevestigt. Daar dienen ketting- of beugelsloten voor. Maar denk niet dat sloten je tegen alle risico’s verzekeren. Een vastberaden dief met het nodige gereedschap krijgt de meeste modellen in een minuut of minder los. Je leest het goed: één minuut. De goedkoopste fietssloten houden nog geen seconde stand, dus die kan je beter niet kopen.

Veiligheid heeft een prijs én een gewicht

Waarom is het ene slot beter dan het andere? Dat heeft te maken met het materiaal, de dikte, het ontwerp … Beugelsloten zijn de beste. Kies ze liefst vrij kort, dat zal het werk van de potentiële dief moeilijker maken. We sommen enkele van de interessantste modellen op: Litelok X1 (170 euro), Hiplok D1000 (260 euro), Kryptonite New York Fahgettaboudit Mini (120 euro), Hiplock Gold (100 euro), Kryptonite New York Legend Chain 1515 (90 euro).



Maar wees gewaarschuwd: een sterk slot is meestal zwaar. Een gewicht van 2 kg is geen uitzondering voor een beugelslot. Kettingen kunnen nog meer wegen. Een absolute uitschieter is de Mega Chain van Hiplock (180 euro). Die weegt zelfs meer dan 12 kg!



Eerlijk is eerlijk: geen enkel systeem garandeert dat je fiets niet zal worden gestolen. Het hoofddoel is en blijft de dief te ontmoedigen. Als hij (of zij) merkt dat jouw fiets stelen te veel werk en tijd zal kosten, en misschien niet eens zal lukken, dan zal hij een andere, gemakkelijkere prooi zoeken. Misschien die van je buur …

Neem mee wat je kunt

Weet je nog hoe je vroeger de radio meenam als je je auto achterliet? Vandaag bestaat er voor fietsen een vergelijkbare situatie. De batterij van een elektrische fiets is voor dieven even aantrekkelijk als de autoradio van vroeger. Bij sommige modellen is de batterij ingebouwd, bij andere kun je ze verwijderen. En als jij dat kunt, kan een dief dat ook. Maar ga je echt bij elke stop de batterij losmaken en overal mee naartoe nemen? Dat houd je waarschijnlijk niet lang vol, want ze is zwaar en log. Bovendien moet je al je helm, pomp, afneembare koplamp enzovoort meenemen. Een slim alternatief: een anti-diefstalfietstas, zoals de Loxi van Overade (90 euro voor het model van 9 liter). Dat is een soepele, waterdichte tas van Kevlar, een materiaal waar geen mes doorheen kan. Je bevestigt de Loxi aan het frame van je fiets met een 12 mm dikke kabel met een cijferslot.

Trackers en alarmen

Sommige fietsen worden geleverd met een ingebouwde tracker waarmee je ze in realtime kunt geolokaliseren. Voor de andere zijn er verschillende oplossingen. Een goed verborgen AirTag van Apple (39 euro) kan de klus al klaren. Andere mensen verkiezen de Knog Scout (55 euro), die je onder de fleshouder vastmaakt. Bij een ongewenste beweging laat het systeem een alarm van 85dB horen. De Hoot 800 (169 euro) maakt geen geluid maar stuurt automatisch een sms naar de contacten die je hebt gekozen als hij een val of schok detecteert. Het is een onopvallend apparaatje dat aan het frame wordt bevestigd met speciale schroeven die je alleen met specifiek gereedschap kunt losdraaien. Ook dat hoort de dieven te ontmoedigen. En natuurlijk belet niets je om trackers met elkaar te combineren. Bij de Bike Tracker van Invoxia (149 euro) en de TiBike van Ticatag (129 euro) zit de gps-tracker in een schijnbaar heel klassieke reflector verstopt. Die twee producten gebruiken verschillende technologieën om hun gps-positie weer te geven (Sigfox of LoRa low-power netwerken voor het eerste, een simkaart voor het tweede) maar hebben hetzelfde doel: ze vertellen je waar je fiets zich bevindt (maar niet op welke verdieping). Ga hem in elk geval niet zelf terughalen: neem contact op met de politie, voor je eigen veiligheid. ●