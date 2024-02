De Proefkonijnen pakt uit met immersive theater

Voor z’n 15-jarig bestaan trekt De Proefkonijnen alle registers open. Het werkt samen met creatives van de Londense West End aan wat de allereerste Belgische immersive theatercreatie wordt. Deze maand maken ze in Kasteel Cleydael in Aartselaar niet één, maar twee nieuwe voorstellingen. Overdag voor families en ’s avonds een zinderend avondje uit voor volwassenen.

Een compleet immersive spektakel waarbij het publiek toekomt op een unieke locatie, daar op sleeptouw wordt genomen door de acteurs en de mogelijkheid heeft om verhaallijnen te beïnvloeden, waardoor geen enkele bezoeker hetzelfde verhaal beleeft, is een primeur voor ons land.

Om het niveau te halen van het populaire theatergenre dat de laatste jaren furore maakt in Londen, kan het gezelschap rekenen op Oliver Tilney. Hij maakte deel uit van de originele cast van The Great Gatsby, indertussen de langslopende immersive voorstelling in Londen. Vervolgens regisseerde hij verschillende producties wereldwijd, waaronder dit voorjaar de Amerikaanse immersive creatie van The Great Gatsby in New York.

Twee verschillende voorstellingen

En nu werkt hij dus in ons land met de cast van De Proefkonijnen, die bovendien twee verschillende voorstellingen door elkaar zal spelen. Overdag kunnen families komen kijken naar ‘Het Defilé van Adelbrecht II’, waarin twee eigenzinnige lakeien ontdekken dat ze zélf koninklijke voorouders hebben en daarmee het feest dat de Koning wil organiseren helemaal naar hun hand zetten.

‘s Avonds kunnen volwassenen een avond vol passie en verraad beleven bij ‘Arthur van Camelot’. Het publiek stapt binnen in een kasteel vol intriges waar de drank rijkelijk vloeit en de sfeer broeierig heet is. Want in de achterkamers groeit er een complot tegen de koning. Aan de toeschouwers om te kiezen of ze zich aansluiten bij de samenzweerders of ze liever de ontluikende liefde tussen Lancelot & Guinevere volgen vanop de eerste rij.

Van eigen bodem

Het is de eerste keer dat zo’n immersive theatertekst van volledige Vlaamse makelij is. Theatermaker Randall Van Duytekom speelde Tom Buchanan in de Vlaamse immersive remake van The Great Gatsby en schreef vervolgens tijdens de eerste coronalockdown aan het verhaal van Arthur in Camelot. Aangezien er in een immersive productie zich voortdurend meerdere scenes tegelijkertijd afspelen in verschillende ruimtes, heeft het script de lengte van vier voorstellingen. Naar eigen zeggen had de auteur enkel tijdens de lockdown genoeg tijd om aan zo’n epos te werken.

Arthur van Camelot

King Arthur heeft Engeland verenigd en nodigt je uit als zijn gelijke op het feest van de overwinning. Herbeleef deze mythische saga vol intriges, passie en verraad. Laat je onderdompelen in een zinderend avontuur dat geen enkele bezoeker op dezelfde manier beleeft. Neem deel aan een middeleeuws drinkgelag, word op sleeptouw genomen in een hilarische zoektocht naar de heilige graal of neem plaats aan de iconische ‘ronde tafel’ en verlaat Camelot met een ervaring om nooit te vergeten…

De cast van deze voorstelling bestaat uit Dempsey Hendrickx (Lancelot), Eva Isselee (Guinevere), Randall Van Duytekom (Arthur), Gregory Van Damme (Parsival), Ken Verdoodt (Mordred), Katrien Debecker (Morgana) en Hans Ligtvoet (Merlijn). Randall Van Duytekom nam ook de regie voor zijn rekening.

Arthur van Camelot gaat in première op 11 februari.

Familievoorstelling in een echt kasteel

Intussen loopt overdag ‘Het defilé van Adelbrecht II’. Randall Van Duytekom: “We bouwden eerder al wat locaties om tot de juiste setting, maar deze voorstelling wou ik enkel maken als we een écht kasteel zouden vinden. Makkelijker gezegd dan gedaan. Want niet elke eigenaar wil z’n kasteel zomaar uitlenen. En bovendien moet het kasteel over de juiste infrastructuur beschikken om een er een theatervoorstelling in te laten plaatsvinden.”

Maar toen vond het gezelschap Kasteel Cleydael in Aartselaar. Een betoverend middeleeuws kasteel, inclusief loopbrug en slotgracht.

Randall: “We vertellen het verhaal over een koning die vernieuwing wil brengen door zijn kasteel open te stellen voor ‘gewone mensen.’ Het publiek is dus uitgenodigd door de koning, maar dat blijkt niet allemaal van een leien dakje te lopen. De wereldvreemde prins moet neerdalen uit zijn torenkamertje op zoek naar een bruid. De boze stiefmoeder wil alles bij het oude houden en probeert de plannen van de koning te dwarsbomen. De lakeien denken de oplossing te hebben, maar maken zoals gewoonlijk de boel nog een stuk gecompliceerder. Enkel een ware liefdeskus kan dit wervelende sprookje ontwarren.”

Gregory Van Damme, Ken Verdoodt, Dempsey Hendrickx, Eva Isselee, Hans Ligtvoet en Katrien Debecker nemen de diverse rollen voor hun rekening, Randall Van Duytekom zorgde voor tekst en regie en ook voor deze voorstelling was Oliver Tilney de immersive coach.