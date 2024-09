De smaak van het eiland: een culinair rondje Texel

Texel, het grootste Waddeneiland van Nederland, is een ware culinaire schatkamer. Bovendien kan het eiland bogen op prachtige stranden, uitgestrekte duinen en weidse landschappen en staat het bekend om zijn unieke ervaringen. Texel biedt je als bezoeker een onvergetelijke reis door de natuur dichtbij huis, maar ook een rijke culinaire traditie die je nergens anders vindt.

Van de beroemde Texelse schapenkaas tot verse vis uit de Waddenzee, de keuken van Texel is een smakelijke mix van ambachtelijke tradities en moderne smaken. Een bezoek aan het culinaire evenement Texel Culinair op 27, 28 en 29 september eerstkomend is een mooie gelegenheid om te ‘proeven op sien Tessels’.

Texel Culinair Texel Culinair is een onvergetelijke evenement voor iedereen voor alle leeftijden. Culinaire bedrijven van Texel presenteren exclusieve gerechtjes, bereid met producten van het eiland. Het bier en de wijn zijn met zorg geselecteerd. Al jouw zintuigen worden geprikkeld tijdens dit prachtige evenement, waar kwaliteit en gezelligheid voorop staan. In drie dagen tijd worden een kleine 100 gerechtjes gemaakt en vervolgens geproefd door zo’n 15.000 bezoekers. Ieder jaar kent Texel Culinair een thema. Het thema is een ingrediënt dat door de deelnemers gebruikt wordt in de gerechtjes die ze voorschotelen. Het thema voor 2024 is …..Kleur! Denk aan schitterende kruiden, eetbare bloemen en de meest kleurrijke groenten en fruit die de gerechten niet alleen een feest voor het oog maken, maar ook een boost geven aan onze gezondheid met een diversiteit aan vitamines en mineralen. Uiteraard met een Texelse twist, want Texel Culinair draait natuurlijk om ‘proeven op sien Tessels!’. Texel Culinair wil echt iedereen laten genieten. Daarom staat betaalbaarheid hoog in het vaandel. Een gerechtje kost minimaal € 3,50 en maximaal € 9,50. Op vrijdag en zaterdag staan de exposanten voor je klaar van 15.00 tot 23.00 uur. Op zondag is Texel Culinair open van 12.00 tot 18.00 uur. Alles gaat door in het centrum van De Koog. Meer info: https://www.texelculinair.nl/nl/

Texelse schapenkaas: de trots van het eiland

Een bezoek aan Texel is ondenkbaar zonder een stukje Texelse schapenkaas te proeven. Het eiland staat bekend om zijn schapen, die vrij rondlopen in het uitgestrekte polderlandschap. Deze schapen leveren melk van hoge kwaliteit, waar de beroemde schapenkaas van wordt gemaakt. Deze kaas heeft een unieke smaak, vol en romig, met een licht zilte ondertoon die het resultaat is van de zilte lucht en het gras waarop de schapen grazen.

1/7 Job Witte 2/7 3/7 De Boerderijwinkel 4/7 Kaasmakerij Wezenpyck 5/7 6/7 7/7 1/7 Job Witte 2/7 3/7 De Boerderijwinkel 4/7 Kaasmakerij Wezenpyck 5/7 6/7 7/7 Job Witte De Boerderijwinkel Kaasmakerij Wezenpyck

Een aanrader voor een diepere kennismaking met deze delicatesse is een bezoek aan Kaasboerderij Wezenpyck. Hier krijg je niet alleen een kijkje in het productieproces, maar kun je ook zelf verschillende soorten kazen proeven. Wezenpyck staat bekend om haar ambachtelijke schapenkaas, die op traditionele wijze wordt gemaakt. Job Witte geeft ons ook een rondleiding over de boerderij en laat zien hoe de schapen worden gehouden en verzorgd, en hoe hun melk wordt omgetoverd tot de heerlijke kaas die Texel beroemd heeft gemaakt. Naast de boerderij ligt de Texelse Boederijwinkel waar je alle culinaire (en andere) specialiteiten van het eiland kan kopen.

Het Schapenmuseum

Via het landschapspas achter Kaasboerderij Wezenspyk, kan je naar het Schapenmuseum wandelen, ondergebracht in een oude schapenboet. Een aantal andere schapenboeten dienen nog als opslag voor hooi en ander voedsel voor de schapen. In totaal zijn er nog een 70-tal, verspreid over het eiland, waarvan er 22 de status van Rijksmonument hebben.

Lam van Texel: sappig en mals

Naast schapenkaas staat Texel ook bekend om zijn lamsvlees. Texels lam wordt wereldwijd geroemd om zijn malse en sappige vlees. De schapen grazen op de zilte weiden, wat het vlees een karakteristieke smaak geeft. Veel restaurants op het eiland hebben Texels lam op het menu staan, vaak bereid met seizoensgebonden en lokale ingrediënten.

© Yvonne Eelman-VVVTexel

Rund met 4G’s

In Strandpaviljoen 9 – de strandpaviljoenen moet je zeker bij een bezoek aan Texel inplannen – zijn ze bijzonder trots op het rundsvlees dat ze serveren. Dat komt uit het natuurgebied De Geul, dat begraasd wordt door Black Angus-runderen. Alle rundsvlees op de kaart van Strandpaviljoen 9 voldoet aan de 4 G’s: de runderen zijn Geboren, hebben Gegraasd, zijn Geslacht en worden Gegeten op Texel.

De zilte zaligheden van de Waddenzee

Als je van vis en zeevruchten houdt, is Texel een paradijs. De Waddenzee biedt een overvloed aan verse vis, schaal- en schelpdieren. Garnalen, oesters en kokkels worden dagelijks vers aangevoerd door de vissers. In Oudeschild, de vissershaven van Texel, kun je terecht voor een authentieke ervaring.

Hier kun je direct van de boot verse vis kopen of genieten van een vismaaltijd in een van de lokale restaurants, zoals Vispaleis en Rokerij Van der Star, waar wij ons allerlei lokaal lekkers lieten voorschotelen.

Texel vanuit de lucht Het avontuur begint op het kleine, charmante vliegveld Texel International Airport, gelegen in de buurt van De Cocksdorp. Bij aankomst worden we hartelijk ontvangen door een ervaren piloot, die het eiland kent als zijn broekzak. Stel je voor: de zon schijnt, een zacht briesje streelt door je haar en een Cessna 206 staat op je te wachten om vanuit de lucht het adembenemende landschap van Texel te bewonderen. Een privé rondvlucht met Tessel Air is de perfecte manier om Texel op een geheel andere manier te beleven. De vloot van Tessel Air voor rondvluchten bestaat uit 4 Cessna’s, waarvan er 2 plaats bieden aan 5 passagiers en 2 andere (Cessna F 172-M) aan 3 passagiers. Zodra we opstijgen, ontvouwt Texel zich in al zijn pracht onder ons. De helderblauwe lucht en de weidse horizon geven een gevoel van vrijheid, terwijl we in comfortabele stoelen geniet van het panoramische uitzicht. De piloot vertelt onderweg interessante feiten over de bezienswaardigheden onder ons: de iconische vuurtoren, die trots aan de noordpunt van het eiland staat, de eindeloze duinen en stranden, in contrast tot de groene weiden, waar schapen vredig grazen, en de zoute kwelders langs de kust... En als je geluk hebt, kan je ook groepen zeehonden zien, die liggen te zonnen op de vele zandbanken. Tessel Air, Postweg 128, De Cocksdorp, www.tessel-air.nl

Altijd in voor een biertje

De liefhebbers van ambachtelijk bier koen op het eiland ruimschoots aan hun trekken. Een bezoek aan de Texelse Bierbrouwerij in Oudeschild is een eerste aanrader. De brouwerij is beroemd om haar bieren, waarvan Texels Skuumkoppe wellicht de bekendste is. Dit donkere, troebele tarwebier heeft een rijke, volle smaak en wordt vaak geserveerd in combinatie met Texels lamsvlees of een stevige maaltijd. Tijdens een rondleiding door de brouwerij leer je alles over het brouwproces en kun je verschillende bieren proeven, waaronder seizoensbieren die alleen op Texel verkrijgbaar zijn.

Een andere parel op het eiland is Brouwerij Stokerij TX in Oosterend. Dit vrij jonge bedrijf heeft snel naam gemaakt met haar innovatieve en smaakvolle dranken. De Stokerij maakt maximaal gebruik van lokale agrarische ingrediënten en stookt daarvan pure en lekkere drank, zoals de TX Gin. Sinds enkele jaren is daar ook een brouwerij bij gekomen, Brouwerij TX. Jaarlijks brengen ze meerdere barrel aged bieren uit, waaronder de TX Barrel Aged Bock, een TX Steambock gerijpt op voormalige Ocean Aged Gin c-vaten. De brouwerij/Stokerij heeft sinds dit jaar ook een eigen Taproom, waar je kunt komen proeven. Bovendien is Stokerij Texel met zijn Gin Tonic bar intussen een vaste waarde op Texel Culinair.

En tot slot is er ook nog Tesselaar Familiebrouwerij Diks, die een uitgebreid assortiment smaakvolle bieren aanbiedt zoals de Strandstruner en het enige pilsbier van Texel, het Eilandbiêr.

Een zilte pluktoer op het wad

Een bijzondere manier om de zilte smaken van Texel te ontdekken, is door deel te nemen aan een zilte pluktoer. Samen met Annette van Ruitenburg en Sabien Bosman, de auteurs van het boek Zilt, gingen we zelf op zoek naar de wilde zilte planten die het getijdengebied voortbrengt en maakten we ook kennis met de verrassende smaak van deze zeegroenten, zoals zeekraal, lamsoor en zeebanaan.

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4



Tijdens onze wandeling vertelden Annette en Sabien over de culinaire toepassingen van deze planten en hoe je ze op een verantwoorde manier kunt oogsten. Het is een unieke ervaring om met je handen in het zoute water te staan en zelf de ingrediënten voor je proeverij te verzamelen.

Mosterdmakerij Texel: pure ambacht in een potje

Een andere culinaire schat die je niet mag missen, is Mosterdmakerij Texel in Oosterend. Hier wordt al sinds 1980 op ambachtelijke wijze Texelse mosterd gemaakt, een product dat uitblinkt in zijn pure, krachtige smaak. De mosterd wordt gemaakt van natuurlijke ingrediënten, zonder kunstmatige toevoegingen, wat zorgt voor een volle en robuuste smaak. Tijdens een bezoek aan de mosterdmakerij kregen we uitleg over het productieproces en hoe de mosterd op traditionele wijze wordt gemalen en gemengd. Er zijn verschillende soorten mosterd om te proeven, van pittig tot mild, en je kunt een potje van je favoriete variant meenemen als een smakelijk souvenir van je bezoek aan Texel. Deze mosterd is heerlijk bij een kaasplankje, als smaakmaker in sauzen, of gewoon als dip…

Hoeft het nog een betoog dat een bezoek aan Texel niet alleen een feest voor de ogen, maar ook voor de smaakpapillen. Laat je verrassen door de rijkdom aan smaken die dit bijzondere Waddeneiland te bieden heeft. Smakelijk!