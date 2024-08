Getest: hoe leuk is Futuroscope?

Futuroscope is het vierde meest bezochte pretpark van Frankrijk en biedt naar eigen zeggen attracties die met al onze zintuigen spelen. Maar is dat ook waar? We hebben het uitgetest op een familie-uitstap met twee jonge kinderen.

“Hoe ver is het nog? Zijn we er bijna?” Wie met kinderen op een verre uitstap vertrekt, moet voorbereid zijn op dit soort vragen, die met de regelmaat van een klok gesteld worden. Zeker als je Futuroscope als familie-uitstap kiest, een pretpark in de streek rond Poitiers op meer dan 600 km van Brussel. Toegegeven: een autorit van 7 uur (of 4 uur met de tgv) voor een bezoek aan een pretpark, dat is er een beetje over. Alleen lijkt het sop in dit geval de kool waard, omdat Futuroscope geen typisch pretpark is. Wie erheen wil met de (klein)kinderen, maakt er dus best een lang weekend (drie dagen) van of een tussenstop onderweg naar de vakantieplek.

Louise en Marion



Voor het verslag van ons bezoek hebben we de hulp ingeroepen van Louise en Marion, respectievelijk 11 en 9 jaar. Zij waren onze testpersonen. Resultaat? Het regende uitroepen als “Oh my god!” en “Dit is echt leuk!” Met tussendoor “Hier wil ik wel elk weekend naartoe.” De kinderen hadden het duidelijk naar hun zin, maar kennen ook duidelijk de waarde van geld (nog) niet. Tegelijk klinken hun uitroepen nogal vaag. We kunnen dus beter de hele ervaring van in het begin vertellen, ook vanuit hun belevenis.



Elk verblijf in een pretpark begint uiteraard met een check-in in een hotel. Zeggen dat de kinderen dit onderdeel na die lange rit liever skipten is een understatement, maar tegelijk deden we een fijne ontdekking: de attracties en de hotels liggen allemaal relatief dicht bij elkaar. Vanaf onze Eco Lodge-bungalow hoefden we niet eerst kostbare minuten te verliezen om een pendelbusje te vinden of te zoeken waar we precies waren: het eigenlijke pretpark begon maar een paar honderd meter verder. Dit gaf meteen de indruk die later geregeld bevestigd werd: dit is een pretpark op mensenmaat en in alles bedacht voor gezinnen en families. Ondanks de bijna twee miljoen bezoekers per jaar blijkt alles hier snel toegankelijk.

Voelen, ruiken, horen, zien

We lopen langs het hotel Station Cosmos, dat is omgeven door ruimtetuigen. Dat zet meteen de toon voor een ander basisidee achter Futuroscope. Hier geen grootschalige fantasy of pseudogeschiedenis zoals in de meeste parken, maar een focus op technologie, wetenschap en een blik op de toekomst. De architectuur van de gebouwen is gedurfd futuristisch met verrassende vormen en muren waarover watervallen lopen. Veel tijd om bij deze originele aanpak stil te staan krijgen we echter niet want kinderhanden trekken ons met veel aandrang mee naar de eerste rijen die aanschuiven aan de attracties.

Arthur en de Minimoys maken de bezoekers virtueel zo klein als een insect.



Opvallend: hier weinig achtbanen die alle inzittenden in alle richtingen dooreen schudden. Futuroscope wil – meestal via virtual reality – sensaties bieden die de zintuigen prikkelen zonder ze toe te takelen. Je zicht, gehoor, reukzin en tastzin worden aangesproken om je te laten reizen – met of zonder 3D-brilletjes. Zelfs zonder loopings blijft het spannend, want de ene verrassing volgt op de andere. In ‘De Buitengewone Reis’ bijvoorbeeld – de lievelingsattractie van Marion – maak je een luchtreis door de vijf continenten mee. Met je voeten in het ledige zit je in een schuitje dat de bewegingen op een gebogen reuzenscherm van 600 m² nauwgezet volgt, zodat je echt het gevoel krijgt dat je vliegt. In de attracties gaat het van de ene knappe teleportatie naar de andere. Nu eens voel je de nattigheid op je gezicht wanneer je door de regenwolken rond de wolkenkrabbers van Abu Dabi breekt, dan weer ruik je de sterke harsgeur boven de dennenbossen van Yellowstone. Mooi, rustgevend, bijna poëtisch. Als volwassene ga je onvermijdelijk nadenken hoe de attracties zijn gemaakt, maar voor de kinderen is inleving totaal.

Futuroscope biedt virtualreality-sensaties die de zintuigen prikkelen zonder ze toe te takelen. Je reist met je zicht, gehoor, reuk- en tastzin.

Ook voor de jongsten

Niet alles is even rustgevend uiteraard. Al naargelang de attractie kan de sfeer heel opzwepend worden, zoals in de ‘Tornado Jagers’ (je komt terecht in het oog van een cycloon) en in ‘Op naar Mars’. Of educatief zoals bij de documentaires in de IMAX-filmzaal en het planetarium. Of zelfs humoristisch zoals bij de optredens van de ‘Lapins Crétins’ (Idiote Konijnen), de echte sterren van dit park. Uiteindelijk mogen we al die attracties geslaagd en verrassend noemen. Ze vallen ook nooit in herhaling. Wie toch rollercoasterachtige sensaties zoekt, hoeft niet weg te blijven. Futuroscope telt er een paar, onder meer een toestel dat je 360 graden laat ronddansen aan een robotarm.

Hydro Dynamo



Ben je hier samen met heel jonge kinderen die nog niet groot genoeg zijn voor sommige attracties, dan geldt hier de handige baby-switchregeling: elke volwassene mag om beurten op de attractie terwijl de andere bij het kind blijft, en moet dus maar één keer in de rij staan. En om niet de hele dag kijkend naar schermen te moeten doorbrengen biedt het park hier en daar kleine attracties en speeltuigen voor de jongsten. Al konden onze grotere meisjes ook genieten van steile glijbanen die het geluid van het gegil meten (Louise heeft gewonnen), laserstralen proberen te vermijden om een buzzer te bereiken, waterfietsen, brandweertje spelen … Allemaal toffe pauzes waarin de kinderen een beetje beweging krijgen en de (groot)ouders een rustmoment.

Hoogtebar



Voor een langere pauze biedt Futuroscope vanzelfsprekend ook horecavoorzieningen. Een aanrader is de Space Loop, door de kinderen meteen omgedoopt tot ‘het coolste restaurant ter wereld’. De bestelling gebeurt via een scherm en belandt automatisch aan je tafel op een karretje via een achtbaan die van boven tot beneden door de hele zaal loopt. Verwacht hier geen gastronomie – al valt het eten voor een pretpark best mee – maar wel een grappige belevenis. Vooraf reserveren is nodig.

Wie pretpark zegt, zegt shows. Futuroscope vormt geen uitzondering op deze regel en biedt meerdere shows die werken met robotica en de nieuwste lasertechnologieën en video-mappingvondsten. Veel blufpoker, dat wel, zeker de groots opgezette en internationaal bekroonde avondshow rond een reusachtige waterplas. Sensaties genoeg om een rustigere terugrit naar België te waarborgen dan de heenrit. Toch zeker in onze auto …

Info: futuroscope.com