In de naam van de roos

We hebben allemaal graag rozen in onze tuin, de beroemdste en meest gekweekte bloemen ter wereld. Alleen: hoe kies je de juiste variëteit in het overvloedige aanbod?

Rozen zijn gevoelige planten. Daarom een eerste tip: kies rassen met een ziektebestendig label. Die variëteiten zijn doorgaans beter bestand tegen echte meeldauw, roest, zwarte vlekjes (sterroetdauw) en andere schimmelziekten. De volgende labels vind je het meest in de handel bij ons: het Britse AGM (Award of Garden Merit), het Amerikaanse AARS (All America Rose Selections), de Franse labels Val-de-Marne en Meiland en het Duitse ADR (Anerkannte Deutsche Rose). Zij bieden de garantie dat de planten geteeld zijn zonder bestrijdingsproducten en in verschillende weersomstandigheden.

Uiteraard moet je ook kiezen tussen de verschillende groepen rozenplanten. Bij de struikrozen (1,5 tot 3m hoog) horen tal van oude variëteiten die nog nauw bij de wilde rozen aansluiten. Ze zijn dan ook heel rustiek en rijkbloeiend. Je mag ze niet verwarren met heesterrozen (ongeveer 1m hoog). In deze groep vind je grootbloemige variëteiten (één bloem op het einde van elke tak) en trosrozen (meerdere kleine bloemen per tak). Let wel: zowel struik- als heesterrozen beginnen vrij laag bij de grond uit te groeien. Heb je liever een massa bloemen en blaadjes aan de top van een kleine stam, dan moet je kiezen voor stamrozen. Een variant hiervan zijn de treurrozen op stam. Belangrijk: stam- en treurrozen moeten aan een leistok worden bevestigd.

Met klimrozen kan je dan weer mooi een muur bekleden. Als je de hele zomer bloemen aan de muur wil, moet je voor doorbloeiende klimrozen kiezen. Dwergrozen (15 tot 50cm hoog) lenen zich ideaal voor potten en bloembakken. Bodembedekkende rozen ten slotte zijn ideaal om de aarde van zonnige taluds en dito perken te bedekken. Ze groeien breed uit, zijn heel rustiek en ziektebestendig en bieden tegelijk een rijke bloei. ●