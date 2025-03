Kasteelwandelingen: 3x de mooiste routes in Wallonië

Van het kasteel van Modave tot het Fort van Bouillon of de mysterieuze ruïnes van Montaigle: deze drie routes combineren cultuur, erfgoed en prachtige landschappen – ideaal voor een weekendje weg in eigen land.

Wallonië is dé bestemming voor wandelaars die houden van geschiedenis en natuur. De regio herbergt tal van indrukwekkende kastelen, omringd door bossen, valleien en pittoreske dorpjes.

Wandelen rond het kasteel van Modave (8km)

🏰Hoogtepunt: Een geklasseerd 17e-eeuws erfgoedkasteel, met panoramisch uitzicht over de Hoyouxvallei.

🌳Route: Start bij het kasteel en volg de statige beukenlaan richting Petit-Modave. De wandeling loopt door een beschermd natuurreservaat met kronkelende bospaadjes en brengt je langs het idyllische gehucht Val Tibiémont, waar de tijd lijkt stil te staan. Een rustige, afwisselende tocht vol natuur en erfgoed.

Hoog boven de vallei van de Hoyoux, midden in het glooiende landschap van de Condroz, prijkt het Kasteel van Modave. Dit indrukwekkende domein nabij Hoei combineert geschiedenis met een van de mooiste wandelroutes van Wallonië. Een tocht van 8 km voert je langs statige lanen, diepe bossen, verborgen gehuchten en een uniek natuurreservaat.

Erfenis van Leopold II

De wandeling start bij de indrukwekkende oprijlaan, omzoomd door statige beukenbomen, en dompelt je meteen onder in de grandeur het domein. Het Kasteel van Modave, ooit een middeleeuwse burcht, werd in de 17e eeuw omgevormd tot een elegant landgoed.

Zodra je het kasteel achter je laat, voert het wandelpad je dieper de natuur in, door het natuurreservaat van Modave, een beschermd gebied van 450 hectare dat beheerd wordt door de Brusselse watermaatschappij om de zuiverheid van het water te garanderen. Hier wandel je door dichte bossen, over kronkelende paden en langs beekjes die zachtjes kabbelen door het landschap.

Onderweg passeer je Petit-Modave, een dorp dat ooit bloeide maar deels verdween onder de heerschappij van Leopold II, die hier waterputten liet aanleggen. Even verderop bereik je een schilderachtige hoogvlakte, waar je uitkijkt over uitgestrekte velden en akkers.

Val Tibiémont: een plek waar de tijd stilstaat

Een magisch moment tijdens de wandeling is de afdaling naar Val Tibiémont. Dit verborgen gehucht, diep verscholen in de vallei van Hoyoux, ademt geschiedenis. De charmante oude boerderijen en de absolute stilte nemen je mee naar een andere tijd. Dit is de Condroz op zijn mooist: ongerept, authentiek en sfeervol in elk seizoen. Van bloesems in de lente tot gouden herfstkleuren en winterse nevels—deze route rond het Kasteel van Modave blijft magisch, het hele jaar door.

Plan je bezoek

Na je wandeling kan je heerlijk ontspannen in de prachtige kasteeltuinen, die gratis toegankelijk zijn tijdens de openingsuren. Dit uitzonderlijk erfgoed van Wallonië combineert formele 17e-eeuwse tuinen, charmante 18e-eeuwse wandelpaden en een bloeiende 19e-eeuwse natuurtuin.

Wil je je avontuur in stijl afsluiten? Bezoek het kasteel en flaneer door vijfentwintig weelderig gerestaureerde kamers, versierd met schilderijen, wandtapijten en adembenemend stucwerk. Ontdek de fascinerende replica van een 17e-eeuwse waterpomp, een technisch meesterwerk dat ooit water uit de Hoyoux naar het kasteel bracht.

Vertrek : Kasteel van Modave – Rue du Parc 4 – 4577 Modave

: Kasteel van Modave – Rue du Parc 4 – 4577 Modave Afstand : 8 km

: 8 km Bewegwijzering : rode ruit

: rode ruit Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

Wandelen rond het fort van Bouillon (5-10 km)

🏰 Hoogtepunt: Een imposant middeleeuws fort met spectaculaire uitzichten over de Semoisvallei.

🌳 Route: Start bij het fort en verken de beboste heuvels rond Bouillon. Je passeert prachtige uitzichtpunten over de rivier en de stad, en je kan een pauze nemen in het historische centrum. De langere variant van de route neemt je mee langs de mooiste meanders van de Semois.

Sommige wandelingen moet je ooit eens gedaan hebben, en de panoramische route van Bouillon is er daar één van. Deze bijna acht kilometer lange route neemt je mee door de natuur rondom de historische stad Bouillon, langs de meanderende Semois en trakteert je met de beste uitzichten op het fort van Bouillon.

Godfried van Bouillon

De wandeling start bij de charmante Pont de la Poulie, een eeuwenoude stenen brug die je meteen onderdompelt in de geschiedenis. Vanaf hier heb je zicht op het Kasteel van Bouillon, dat al sinds de achtste eeuw majestueus over de vallei van de Semois waakt. Met zijn robuuste stenen bogen vormt de brug het ideale decor voor het imposante fort, dat door de eeuwen heen voortdurend werd versterkt door opeenvolgende heersers.

De eerste vestingwerken dateren uit de 8e eeuw, maar het kasteel werd onsterfelijk dankzij Godfried van Bouillon, de legendarische leider van de Eerste Kruistocht in 1096. Om zijn expeditie naar het Heilige Land te financieren, verpandde hij het kasteel aan het aartsbisdom Luik. Later, tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV, onderging het kasteel een ingrijpende verbouwing door de beroemde vestingbouwer Vauban. Tot 1830 bleef het in militaire handen, een tastbare getuige van zijn strategische belang door de eeuwen heen.

Hoog, hoger, hoogst

Vanaf de Pont de la Poulie volg je de Semois door een schilderachtig landschap naar de serene Abdij van Cordemois. Waar het contrast met de rijke geschiedenis van Bouillon niet groter kan zijn. Na een korte pauze kan je de tocht verder zetten naar de Molen van l’Epine.

Onderweg wacht het adembenemende uitzicht van Point de Vue de l’Épine. Nog hoger? Beklim de 31,6 meter hoge Belvédère uitkijktoren voor een panoramisch zicht op stad en natuur. Of waag je op de 55 meter lange Passerelle de l’Epine, een van de langste hangbruggen van Wallonië, voor een onvergetelijke ervaring hoog boven de Semois.

Activiteiten en Geschiedenis langs de Weg

Deze wandeling dompelt je onder in het feodale verleden van Bouillon, maar de regio heeft nog meer te bieden. De valkerijshows -erkend als UNESCO-werelderfgoed- staan als een must-see op onze radar. Of ga met het gezin op schattenjacht, een speelse ontdekkingstocht voor kinderen vanaf vier jaar. Voor een culturele pauze bezoek je Museum Scriptura, waar je alles leert over de evolutie van het schrift, van de middeleeuwen tot nu. Sluit de dag magisch af met een fakkeltocht door het kasteel of bewonder L’Odyssée de Lumière, een spectaculaire lichtshow die de burcht ’s avonds tot leven brengt.

Vertrek : Pont de la Poulie (Boulevard Vauban, Bouillon)

: Pont de la Poulie (Boulevard Vauban, Bouillon) Afstand : 6,9 km

: 6,9 km Moeilijkheidsgraad : gemiddeld

: gemiddeld Bewegwijzering: rode rechthoek

VERTREKPUNT

Rue de la Poulie, 6830 Bouillon

Lat: 49.79141 Lon: 5.05873



MEER INFO

Onthaal – Maison du Tourisme de Bouillon

www.visitwallonia.be





Ontdek de ruïnes van Montaigle (8,1 km)

🏰 Hoogtepunt: Een mysterieuze middeleeuwse burchtruïne, verscholen in een groene vallei.

🌳 Route: Begin bij de ruïnes en wandel door het glooiende landschap langs de Flavion en Molignée. Deze tocht combineert erfgoed met natuur en biedt onderweg prachtige vergezichten. Ideaal voor wie houdt van een rustige, sfeervolle wandeling.

Waar de Flavion en de Molignée samenvloeien, verrijzen de indrukwekkende ruïnes van het Kasteel van Montaigle. Een bijzonder stuk erfgoed dat de rijke geschiedenis van Wallonië weerspiegelt. Dit middeleeuwse fort -ooit de residentie van een graaf- is een aanrader voor alle liefhebbers van geschiedenis.

Een van de mooiste dorpen van Wallonië

Deze 8 km lange wandeling leidt je door de schilderachtige Molignéevallei, tussen Namen en Dinant. Je start in Falaën, een van de mooiste dorpen van Wallonië, en volgt een route die zich slingert door het glooiende landschap van de Naamse Condroz. Falaën is bekend om zijn charmante kalkstenen huizen, die rondom de centrale kerk zijn gebouwd. Onder de oude gebouwen in dit pittoreske dorp ontdek je de meisjesschool, de smederij en de brouwerij. Op slechts een paar meter afstand rijst de kasteelhoeve op, een imposant gebouw uit de 17e eeuw met goed bewaarde hoektorens en een ophaalbrug die de toegang tot het landgoed markeerde.

Op korte afstand van Falaën ontdek je ook:

De Abdij van Maredsous: hier starten verschillende wandelroutes en kan je na afloop genieten van lokale kazen en streekbieren.

Een rit met draisines ofspoor(weg)fietens: een unieke ervaring op de oude spoorlijn die langs de pittoreske Molignée-vallei van Falaën via Maredsous naar Warnant gaat. Les Draisines de la Molignée |

Overwoekerde ruïnes & archeologische vondsten

Wanneer je verder wandelt, komen na een stukje bos en een verharde weg de ruïnes van Montaigle in zicht. Tegenwoordig zijn de ruïnes overwoekerd, maar ze hebben hun grandeur en schoonheid behouden. Deze overblijfselen, gelegen op een rotsachtige uitloper, getuigen van het middeleeuwse verleden van het kasteel, dat ooit de residentie was van de graven in de 14e eeuw. Rondleidingen zijn op afspraak beschikbaar, zodat je het verhaal van deze historische plek in alle rust kunt ontdekken.

Aan de voet van de ruïnes ligt het archeologisch museum van Montaigle, dat je verder onderdompelt in de geschiedenis van de site. Het museum herbergt een fascinerende collectie vondsten, waaronder kruisboogbouten, kanonskogels, gereedschap, stukken vaatwerk en medailles. Wist je dat de site van Montaigle al in de prehistorie werd bewoond? Vuurstenen werktuigen die hier zijn gevonden, getuigen van de belangrijke rol die het gebied destijds speelde. Later werd het Romeinse garnizoen er gevestigd en werd rond 900 het eerste kasteel gebouwd, wat het begin was van een lange geschiedenis.

Vertrek : Place de Falaën – 5522 Falaën

: Place de Falaën – 5522 Falaën Afstand : 8,1 km

: 8,1 km Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

VERTREKPUNT

Rue de la Gare, 5522 Onhaye

Lat: 50.28658 Lon: 4.79514



MEER INFO

www.chateau-fort-de-montaigle.be

www.exploremeuse.be



Ben je van plan om Falaën te bezoeken? Vergeet niet de gids van de Mooiste Dorpen van Wallonië te downloaden.

