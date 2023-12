Nespresso koffiecapsules krijgen een tweede leven in kunst

Belgisch kunstenaar Guy Leclef en Nespresso gaan een opmerkelijke samenwerking aan waarbij recycling en upcycling samensmelten tot kunst. Guy Leclef, bekend om zijn creaties met gerecycleerde materialen – voornamelijk oud papier en karton – heeft nu drie kunstwerken vervaardigd met Nespresso koffiecapsules en werkt zo voor het eerst met aluminium als materiaal.

Op initiatief van Nespresso en dankzij Fost Plus kunnen alle koffiecapsules sinds 1 januari 2023 worden gesorteerd in de blauwe PMD-zak om ze daarna te recycleren. Via de samenwerking met Guy Leclef wil Nespresso nogmaals het belang van recyclage benadrukken en koffiedrinkers aanmoedigen om hun gebruikte capsules, ongeacht het merk, te blijven sorteren. De bijzondere kunstwerken kunnen bewonderd worden in drie Nespresso boutiques, daarna krijgen de capsules een derde leven door de kunstenaar.

Poëtisch recycleren

Kunstenaar Guy Leclef gebruikt doorgaans stroken papier en karton. In een virtuoos spel gaat hij aan de slag met het medium alsof het verf is: dikke accenten, dunne lagen, gesneden, geïmpregneerd, geknipt en geplakt. Voor de samenwerking met Nespresso ruilt hij zijn geliefde materiaal in en werkt voor het eerst met aluminium.

Guy Leclef : “Voor elk werk ben ik aan de slag gegaan met een verschillende capsule die ik op organische wijze een tweede leven gaf. Hun veelzijdigheid en hun kleurenpalet geven mij de vrijheid om ze te assembleren tot creaties die een bepaald evenwicht, vormgeving en ritme ademen. Maar die vooral verrassen. Mijn ideeën komen altijd rechtstreeks uit het materiaal voort. Die zoektocht mag niet te ver gaan om de essentie van het materiaal te behouden.” ​

Voor elk werk koos Guy Leclef een specifieke capsule: de Original en de Vertuo capsules alsook de Professional pads. Op minutieuze wijze geeft hij de capsules een tweede dimensie, waardoor men vanop afstand niet meteen het materiaal kan herkennen maar uitgenodigd worden om dichter bij het werk te komen en verrast te worden.

Kunst en duurzaamheid gaan hand in hand

De kunstwerken zijn geconcipieerd met een doordachte kijk, maar Guy wil ook spelenderwijs tonen hoe men met materiaal kan omgaan en mensen bewustmaken dat het afval moet afnemen door doorgedreven recyclage. Nespresso en de kunstenaar vonden elkaar in deze gedeelde bezorgdheid. ​

Sinds 1 januari 2023 mogen alle koffiecapsules, zowel aluminium als plastic, in de blauwe zak. Het milieu en de natuurlijke grondstoffen beschermen is een gedeelde verantwoordelijkheid en vormde de basis voor Nespresso om een nieuwe, gemakkelijke en efficiënte sorteeroplossing aan te bieden die recyclage mogelijk maakt. ​

Het is duidelijk dat de consument de nieuwe sorteerboodschap goed begrepen heeft. Dat ziet Fost Plus aan het stijgende aandeel capsules in de blauwe zak, waardoor er ook steeds meer capsules effectief gerecycleerd worden. Nespresso is zich er echter van bewust dat het niet eenvoudig is om gewoontes te veranderen. Daarom lanceerde ze een sensibiliseringscampagne met verschillende ambassadeurs die via sociale media hun community op een leuke manier bewust maken van de nieuwe sorteermethode. De samenwerking met Guy Leclef bouwt hierop verder. ​