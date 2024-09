Online je vakantie boeken: laat je niet manipuleren

Boekingsplatforms voor hotels en accommodaties gebruiken trucs om consumenten te laten geloven dat ze de juiste deal hebben gevonden en dat ze snel moeten beslissen.

Onlangs beschuldigde de Nederlandse Consumentenbond platforms als booking.com en agoda.com ervan dat ze gebruikers misleiden met valse kortingen, onvolledige prijzen en vermeende tekorten aan accommodatie. Al sinds 2020 worden deze praktijken aan de kaak gesteld, maar ondertussen is er nog niets veranderd. Patrick Wessels, een psycholoog gespecialiseerd in consumentenzaken, analyseerde deze praktijken, zowel wat betreft de prijstransparantie als de technieken om consumenten over de streep te trekken. Welke controversiële methodes stelde hij vast?

Berichten als ‘nog maar 1 kamer beschikbaar’ creëren een kunstmatig gevoel van urgentie.

Valse kortingen en onvolledige prijzen

Eén techniek is om kortingen (met de bekende promocodes) te tonen die niet worden toegepast of gebaseerd zijn op kunstmatig opgedreven prijzen. Een andere methode is prijzen weergeven die niet alle kosten omvatten, waardoor consumenten misleid kunnen worden. Zo moet je bijvoorbeeld voor een kamer in het Park Central Hotel in New York, die op booking.com wordt geadverteerd voor 211 euro per nacht, uiteindelijk nog 75 euro aan belastingen en toeslagen bijbetalen. Je ziet een aantrekkelijke prijs en klikt erop, maar aan het eind van de boeking blijkt er nog een bedrag bij te komen. Veel klanten gaan in dit stadium toch maar door met hun aankoop, omdat ze vinden dat ze al genoeg tijd verspild hebben.

Vermeende schaarste

Platformen gebruiken ook berichten als ‘nog maar 1 kamer beschikbaar’ of ‘al 5 keer geboekt vandaag’ om een kunstmatig gevoel van urgentie te creëren en gebruikers aan te sporen snel te boeken. “Dat is een geniepige manier om schaarste te creëren”, zegt Patrick Wessels. “Als je mensen laat geloven dat er nog maar twee kamers beschikbaar zijn, vergroot je de kans dat een klant zal kopen uit angst om de kans te laten schieten.” De expert bekritiseert ook het ‘dubieus’ gebruik van gastbeoordelingen, waarbij hij opmerkt dat de meest kritische beoordelingen niet in aanmerking worden genomen.

Hoe vermijd je de valkuilen?

Het volstaat vaak om drie gouden regels toe te passen. De eerste regel is om discreet te browsen, verschillende webbrowsers te gebruiken, je surfgegevens te wissen of de incognitomodus te gebruiken. Zo voorkom je dat er cookies worden verzameld en vermijd je een gemanipuleerde prijs die nadelig uitvalt. De tweede regel is om de gastbeoordelingen kritisch te benaderen. De laatste gouden regel is dat je altijd terug moet gaan naar de bron, d.w.z. rechtstreeks bij het hotel of de kamerverhuurder boeken. Doe dit zonder gebruik te maken van een boekingsplatform, waardoor je vaak goedkoper af bent. ●