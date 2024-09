Op verkenning in de streek rond Maredsous

In het hart van Wallonië, omringd door rustige groene heuvels, ligt de Abdij van Maredsous als een oase van rust en spiritualiteit. Laat deze prachtige abdij het vertrekpunt zijn voor een reis vol ontdekkingen: van spirituele rust tot historische ruïnes, van nostalgische railbikes tot majestueuze kastelen…

In de vallei van de Molignée, omringd door groene bossen en glooiende heuvels, ligt de indrukwekkende Abdij van Maredsous. Een bezoek aan deze eeuwenoude abdij is een reis terug in de tijd, naar een plek waar spiritualiteit, natuur en ambacht samenkomen. Hier ervaar je de serene sfeer van een levendig monastiek leven, terwijl je geniet van de rijke geschiedenis, cultuur en gastronomie die deze bijzondere plek te bieden heeft.

De Abdij van Maredsous werd in 1872 gesticht door de benedictijner monniken, die nog steeds in de abdij leven en werken. Het indrukwekkende neogotische gebouw, omringd door uitgestrekte tuinen, is een oase van rust. De monniken leven hier volgens de regel van Sint-Benedictus, gericht op werk en gebed, en de abdij straalt deze kalmte en eenvoud uit.

Bij aankomst valt meteen de imposante architectuur op. De hoge torens en de gedetailleerde stenen gevels geven het complex een statige, bijna tijdloze uitstraling. De abdij zelf kan gedeeltelijk worden bezocht, en een rondleiding geeft een inkijkje in het dagelijkse leven van de monniken. In de abdijkerk kan je de rust van de ruimte ervaren, terwijl je luistert naar de ingetogen klanken van de religieuze gezangen tijdens het koorgebed. Naast de spirituele waarde heeft de abdij ook een culturele betekenis. De bijbehorende bibliotheek herbergt duizenden historische boeken en manuscripten die getuigen van het rijke intellectuele leven dat hier door de eeuwen heen is gevoerd.

© WBT – Bruno D'Alimonte

Na een bezoek aan de abdij zelf is het bijna een must om te genieten van de culinaire schatten die hier worden gemaakt. De Abdij van Maredsous staat bekend om haar ambachtelijke producten, met name de kaas en het bier die volgens traditionele methoden worden bereid. In de nabijgelegen Maison Saint-Joseph, het bezoekerscentrum van de abdij, kan je deze producten proeven. Een stuk romige Maredsous-kaas, vergezeld van een glas goudkleurig abdijbier, is de perfecte manier om jouw bezoek af te sluiten.

Centre d’Accueil Saint-Joseph, Rue de Maredsous 11, 5537 Denée

Wandelen in de natuur

De Abdij van Maredsous ligt in een van de mooiste wandelgebieden van België. Rondom de abdij vind je verschillende goed gemarkeerde wandelroutes die je meenemen door de schilderachtige natuur van de Molignéevallei. Of je nu kiest voor een korte wandeling of een langere tocht, de frisse lucht en het schitterende landschap maken dit tot een ideale aanvulling op je bezoek.

Falaën © WBT/ Mark Rossignel

Op zo’n 5 kilometer van Maredsous ligt Falaën, één van de Mooiste dorpen van Wallonië. Vanaf deze plek slingert een wandelroute van 8 kilometer door de depressies van de Naamse Condroz. Na een bos en een verharde weg zie je de Ruïnes van het fort van Montaigle tevoorschijn komen. Deze overblijfselen van een middeleeuwse vesting, ooit residentie van een graaf, zijn zeker een bezoek waard. Tegenwoordig zijn de ruïnes overwoekerd, maar ze hebben hun grandeur en schoonheid behouden. De overblijfselen die vandaag kunnen worden bezocht, dateren uit de 14e eeuw (rondleidingen gebeuren op afspraak). Aan de voet van de ruïnes ligt het archeologische museum van Montaigle, met een oppervlakte van 100 m², dat de geschiedenis van de site en het monument belicht, met een thematische en chronologische tentoonstelling van archeologische vondsten. Tot slot daalt de wandeling terug af naar Falaën, waar een kasteelhoeve, gebouwd in 1672 ,oprijst. Haar drie hoge torens en ophaalbrug zijn opmerkelijk goed bewaard gebleven.

Sosoye © WBT/C. Collet

Een ander prachtig dorp in de buurt is Sosoye, met typische huizen van kalksteen, grotendeels gelegen langs de hoofdstraat, aan de voet van de berg Ranzinelle. Een 2,5 km lang interpretatieparcours leidt je langs de geklasseerde kerk uit de 18e eeuw met een opmerkelijk meubilair, de pastorie, de tiendenschuur, de voormalige brouwerij Baudart en de villa “Haute Bise” ontworpen door Victor Horta.

Met de fiets langs de vallei van La Molignée

Fietsliefhebbers komen in deze regio vanzelfsprekend ook aan hun trekken. Aan de abdij van Maredsous vertrekt een fietslus van 36 kilometer, die langs de prachtige dorpen Falaën en Sosoye en de ruïnes van het Kasteel van Montaigle voert.

Kasteel van Montaigle © WBT/Philippe Francx

Download hier de interactieve kaart, de routebeschrijving en het gpx-bestand van de tocht.

Waar natuur en geschiedenis samenkomen

Volgende halte op onze verkenning van de streek rond Maredsous zijn de Tuinen van Annevoie. Deze watertuinen – de enige in hun soort in ons land – werden in de 18e eeuw aangelegd door Charles-Alexis de Montpellier, een rijke industrieel. Wat deze tuinen zo bijzonder maakt, is de meesterlijke combinatie van Franse symmetrie, Engelse romantiek en Italiaanse elegantie. De tuinen beslaan maar liefst 12 hectare en staan bekend om hun ingenieuze waterspelen, die zonder pompen worden aangedreven door het natuurlijke verval van het water. Overal waar je kijkt, zie je fonteinen, watervallen en waterbekkens die het landschap tot leven brengen.

Tuinen van Annevoie © WBT – Benjamin Potie

Wat meteen opvalt, is de rust en harmonie die de tuinen uitstralen. De zorgvuldig ontworpen lanen, bloemenperken en waterpartijen nodigen uit om op je eigen tempo rond te dwalen en te genieten van de serene omgeving. Of je nu langs de imposante beuken- en lindebomen wandelt of pauzeert bij een van de vele fonteinen, de Tuinen van Annevoie geven je het gevoel in een levend schilderij te zijn gestapt.

De Tuinen van Annevoie zijn van april tot november geopend, en elk seizoen biedt een nieuwe manier om de tuinen te beleven. Het bezoekerscentrum biedt handige informatie en er is een gezellige tearoom waar u kunt ontspannen met een hapje en een drankje na uw wandeling.

Rue des Jardins 37 A, 5537 Annevoie-Rouillon.

Dochter van de Maas

Van Annevoie naar Dinant is slechts een boogscheut. Ingeklemd tussen steile rotswanden en kronkelende waterwegen, ligt een van de meest pittoreske stadjes van Wallonië. Dinant is beroemd om zijn spectaculaire ligging, rijke geschiedenis, en als de geboorteplaats van de saxofoon.

Dinant © WBT – Arnaud Siquet

De geschiedenis van Dinant gaat terug tot de middeleeuwen, toen het een belangrijke handelsstad was, vooral beroemd om haar koperbewerking. De skyline van de stad wordt gedomineerd door de imposante Citadel van Dinant, die trots boven op een rots prijkt en al meer dan duizend jaar over de stad waakt. Een bezoek aan de citadel is een must voor elke bezoeker. Je kunt erheen via een steile kabelbaan of, voor de sportievelingen, via de 408 treden die leiden naar de top. Eenmaal boven word je beloond met een adembenemend panoramisch uitzicht over de stad en de Maasvallei.

In de citadel zelf ontdek je het militaire verleden van de stad. De citadel speelde een belangrijke rol in verschillende oorlogen, waaronder de Slag om Dinant tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze donkere periode in de geschiedenis wordt op indrukwekkende wijze in beeld gebracht.

Aan de voet van de citadel vind je de Collegiale Kerk van Onze-Lieve-Vrouw, met haar opvallende ui-vormige klokkentoren. Deze kerk, die herbouwd werd na de verwoestende instorting van een rots in de 13e eeuw, is een van de meest herkenbare bezienswaardigheden van Dinant. Het interieur van de kerk is rijk versierd met glas-in-loodramen en gotische elementen, en de serene sfeer binnenin vormt een scherp contrast met de levendige omgeving buiten.

Een van de meest fascinerende aspecten van Dinant is dat het de geboorteplaats is van Adolphe Sax, de uitvinder van de saxofoon. In het Maison de Monsieur Sax, een klein museum gewijd aan het leven en werk van deze geniale muziekinstrumentenmaker, kan je meer leren over zijn revolutionaire uitvindingen. Verspreid door de stad vind je ook kleurrijke saxofoons, versierd door verschillende kunstenaars, die een ode brengen aan Sax en zijn muzikale nalatenschap.

Een andere populaire attractie is een boottocht naar de nabijgelegen Grotte La Merveilleuse, een indrukwekkend grottenstelsel net buiten de stad. De grotten zijn beroemd om hun prachtige stalactieten en stalagmieten, en een rondleiding door deze ondergrondse wereld is een betoverende ervaring voor jong en oud.

Grotte La Merveilleuse © WBT – J.P.Remy

Ook het nabijgelegen natuurgebied van Furfooz is een populaire bestemming voor wandelaars, met indrukwekkende kliffen, grotten en archeologische vindplaatsen.

Voor de meer avontuurlijke reizigers is er de mogelijkheid om te rotsklimmen of zelfs te paragliden boven de schilderachtige Maasvallei, wat een ongeëvenaard uitzicht biedt op het adembenemende landschap.

Meer info vind je hier

Maak kennis met Waalse wijnen

Omgeven door glooiende heuvels en weelderige wijngaarden, liggen twee parels van de Belgische wijnwereld: het Domein van het Kasteel van Bioul en het Château de Bon Baron. Deze twee uitzonderlijke wijnhuizen zijn niet alleen een ode aan vakmanschap en terroir, maar bieden bezoekers ook een unieke ervaring waarin geschiedenis, natuur en wijnbouw samenkomen.

Kasteel van Bioul © WBT – Benjamin Potie

Het Kasteel van Bioul, gelegen in de gemeente Anhée, is een indrukwekkend middeleeuws kasteel dat omringd wordt door een landgoed van 11 hectare aan wijngaarden. Het domein wordt beheerd door de familie Vaxelaire, die met passie en toewijding hun wijnbouwtradities voortzetten. Het kasteel zelf, met zijn torentjes en elegante gevels, is een prachtig stukje erfgoed, maar het zijn de wijngaarden en de wijnen die de echte sterren van het domein zijn.

© Explore Meuse – Denis Closon

Het bezoekerscentrum biedt een interactieve rondleiding, “Made in Bioul”, die u meeneemt op een fascinerende reis door de geschiedenis van het kasteel, de ontwikkeling van het domein en de moderne wijnbouwtechnieken die hier worden toegepast. Via een reeks tentoonstellingen en video’s krijgt u inzicht in hoe de wijnen van Bioul worden geproduceerd, van de druif tot de fles.

Château de Bioul, Place Vaxelaire 1, 5537 Bioel, website

Een korte rit van Bioul brengt je naar Château de Bon Baron, een ander schitterend wijnhuis, gelegen nabij het dorpje Lustin. Het domein wordt gerund door Jeanette en Piotr Van der Steen, die met hun expertise en visie een breed scala aan wijnen produceren, waaronder Chardonnay, Pinot Noir en Riesling. Het koppel heeft sinds 2001 hun passie voor wijn vertaald in Bon Baron, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en respect voor de natuur.

Jeanette Van der Steen © Vignes Bon Baron

De wijnproeverij bij Bon Baron is een ware ontdekkingsreis. De wijnen van Bon Baron zijn verfijnd en elegant, met een kenmerkende mineraliteit die de nabijheid van de Maas weerspiegelt. De mousserende wijnen zijn bijzonder populair, met delicate bubbels en een frisheid die doet denken aan de beste crémants. Daarnaast zijn de rode wijnen, met hun diepe kleuren en complexe aroma’s, het resultaat van jarenlange toewijding en experimenteren met lokale druivenrassen.

Château Bon Baron, Rue de la Voie Cuivrée 41, 5503 Dinant, website

Beide wijnhuizen maken deel uit van de wijnroute door de Maasvallei. Het is aan te raden om vooraf een rondleiding en proeverij te reserveren, zeker tijdens de drukkere zomermaanden.