Originele pannenkoeken bakken voor Lichtmis

De traditie om pannenkoeken te bakken rond Lichtmis om de terugkeer van het licht te vieren is nog steeds erg springlevend. Dat kan natuurlijk met de klassiekers maar waarom niet eens variëren met hartige, Japanse exemplaren of uitpakken met een pancake in Amerikaanse stijl? Wij serveren alvast wat inspiratie voor in de pan.

Japanse hartige pannenkoek met ontbijtspek

Deze Japanse versie is gebaseerd op de popualire okonomiyaki waarbij eieren, bloem, geraspte kool gemengd worden tot een verrassende en krokante koek.

Voor 4 personen

Ingrediënten

6 eieren

1 wortel

140 g bloem

6 el zonnebloemolie

50 g panko paneermeel

60 ml worchestersaus

Zoete aziatische saus

Gomasia (sesamzaadjes)

650 g gesneden spitskool

1 lenteui

8 sneetjes ontbijtspek

Half potje tomatenpuree

Mayonaise

2 tl suiker

2 tl wittewijnazijn

2 el honing

Recept

– Kluts de eieren in een kom. Maak een beslag in een grote kom door de bloem te mengen met het water, een flinke snuf zout en de geklutste eieren.

– Snijd de gesneden spitskool in kleine stukken. Rasp de wortel met een grove rasp.

– Snijd de bosui in dunne ringen. Bewaar het groene en het witte deel apart van elkaar.

– Voeg de panko, de gesneden spitskool, de geraspte wortel en het witte deel van de bosui toe aan het beslag en meng goed door elkaar.

– Snijd het ontbijtspek doormidden.

– Verhit 1 1/2 el zonnebloemolie per persoon in een koekenpan met deksel op middelhoog vuur (zie Tip).

– Verdeel 4 halve plakjes ontbijtspek over de koekenpan.

– Verdeel het beslag over het aantal personen en voeg het beslag voor 1 persoon toe aan de pan.

– Bak de pannenkoek, afgedekt, 5 – 6 minuten op middelmatig vuur, of totdat de bodem goudbruin en krokant is.

– Meng in een kleine kom de worcestershiresaus, de tomatenpuree, de zoete Aziatische saus en de honing.

– Meng in een andere kleine kom de mayonaise met per persoon 1/2 tl wittewijnazijn, 1/2 tl suiker en 1 tl water.

– Draai de pannenkoek om en bak, afgedekt, 5 – 6 minuten op de andere kant (zie Tip).

– Haal de laatste 3 minuten het deksel van de pan en besmeer iedere pannenkoek met de zoete worcestershiresaus.

– Laat de pannenkoek nog 3 minuten bakken.

– Leg per persoon een pannenkoek op een bord. Besprenkel de pannenkoek met de mayonaise.

– Garneer het geheel met de gomasio en het groene deel van de bosui.

Tip: Is het lastig om de pannekoek om te draaien? Keer de pannekoek dan eerst om op een bord en schuif de pannekoek vervolgens terug in de koekenpan.

Tip: Je gebruikt 1 koekenpan per persoon. Eet je met meer dan 2 personen? Kook dan 2 pannenkoeken tegelijk in 2 koekenpannen en/of houd de pannenkoeken warm in de oven op 100 graden terwijl je de volgende pannenkoek bereid.

Kaiserschmarrn met cranberrycompote

© HelloFresh

Deze Oostenrijkse klassieker is een origineel alternatief voor wie dol is op zoetigheid met net dat tikje extra. Het wordt geserveerd met poedersuiker en een flinke schep zelfgemaakte cranberrycompote.

Voor 2 personen

Ingrediënten:

80 g. gedroogde veenbessen (cranberry’s)

1 tl gemalen kaneel

2 eieren

100 g bloem

60 g kristalsuiker

20 rozijnen

200 ml halfvolle melk

100 bloemsuiker

1 el plantaardige boter

Recept

– Meng in een pan de gedroogde cranberry’s met de kaneel en het water. Voeg 2 el kristalsuiker toe en plaats de pan op middelhoog vuur.

– Roer regelmatig en laat 10 – 15 minuten zachtjes koken, tot de cranberry’s openbarsten. Laat afkoelen tot de compote dikker wordt.

– Week in een kleine kom met water de rozijnen.

– Scheid het eiwit van de dooier en bewaar beide in aparte grote kommen.

– Klop met een mixer het eiwit en een snufje zout, tot er stevige pieken ontstaan.

– Meng de eidooiers met 20 g kristalsuiker 4 – 5 minuten, tot een luchtige en romige massa.

– Voeg beetje bij beetje de melk en de bloem toe en meng goed.

– Spatel voorzichtig het eiwit erdoor, tot er geen grote klonten eiwit meer overblijven.

– Verhit de helft van de boter in een koekenpan met deksel op middelhoog vuur.

– Giet het beslag in de pan, dek af en kook 3 – 5 minuten of tot goudbruin.

– Strooi na 3 minuten de rozijnen erover.

– Snijd, wanneer de onderkant goudbruin is, de kaiserschmarrn in vieren.

– Draai om en kook 3 minuten verder, of tot goudbruin.

– Scheur de kaiserschmarrn in hapklare stukjes.

– Voeg 1 el kristalsuiker en de overige roomboter toe aan de koekenpan. Zet het vuur middelhoog en schep de stukken 3 – 4 minuten om, tot de suiker is gekaramelliseerd. Verdeel de kaiserschmarrn over diepe borden.

– Strooi de poedersuiker erover en serveer met de cranberrycompote.

Amerikaanse pancakes met bosbessen en cheesecake

© HelloFresh

Deze Amerikaanse variant is luchtiger dan de gewone pannenkoeken dankzij het zelfrijzend bakmeel. Deze variant met bosbessen en cheesecake maakt het nog een beetje specialer, ideaal voor een brunch.

Voor 2 personen

Ingrediënten

2 eieren

80 g roomkaas

8 g bakpoeder

125 g blauwe bessen

200 ml biologische karnemelk

150 g bloem

15 g bosbessenconfituur

1 citroen

2 el suiker

Zonnebloemolie

zout

Recept

– Rasp de schil van de citroen met een fijne rasp.

– Pers vervolgens de citroen uit boven een kleine kom.

– Kluts de eieren in een kom.

– Voeg 250 ml karnemelk en 1 el citroensap toe aan de eieren en klop alles luchtig met een garde (zie Tip).

– Voeg 150 g bloem, 1/2 zakje bakpoeder, 1/2 tl zout en 1 el suiker toe aan een andere kom.

Tip: Het is luchtig genoeg zodra er veel luchtbellen zichtbaar zijn.

– Spatel het ei-karnemelk-mengsel door het droge bloemmengsel.

– Weeg 80 gram roomkaas af. Voeg de roomkaas geleidelijk toe, in kleine stukken van ongeveer 1/2 tl, en roer voorzichtig door het beslag zodat de stukken roomkaas intact blijven.

– Bewaar eventueel wat roomkaas om de pannenkoeken mee te garneren.

– Verhit de zonnebloemolie in een pan op middelhoog vuur.

– Schenk een soeplepel beslag in de pan (zie Tip).

– Bak de pannenkoek in ongeveer 2 minuten per kant bruin.

– Haal uit de pan en houd warm onder aluminiumfolie.

– Herhaal tot het beslag op is. Voeg indien nodig tussendoor extra zonnebloemolie toe aan de pan.

Tip: Je bakt kleine pannenkoeken – deze kan je hoger stapelen.

– Voeg ondertussen de confituur en de helft van de bosbessen toe aan een steelpan op middelhoog vuur met 4 el water en 1 el suiker. Laat 4 – 5 minuten sudderen, of tot er stroperige saus ontstaat.

– Stapel de cheesecake-pannenkoeken op een bord, giet de bosbessensaus eroverheen en garneer met de eventueel overige roomkaas.

– Serveer met de overige bosbessen en garneer met de citroenrasp naar smaak.

