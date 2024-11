Pairi Daiza breekt nieuw record

Sinds dinsdagochtend zijn de boekingen voor een verblijf in het Pairi Daiza Resort mogelijk voor het eerste deel van het seizoen 2025, van 8 februari tot en met 11 mei 2025. In slechts 24 uur zijn er meer dan 1.777 verblijven verkocht, een stijging van 80% ten opzichte van de eerste verkoopdag vorig jaar.

Dit succes sluit aan bij actuele toerisme trends in Vlaanderen: meer dichtbij huis reizen, met een focus op duurzame, authentieke en unieke ervaringen. Het weerspiegelt de voorkeur van reizigers voor milieuvriendelijk toerisme en een trager reistempo, waarbij kwaliteit en beleving centraal staan. Een verblijf in Pairi Daiza biedt de mogelijkheid om met een echte reiservaring langs diverse werelden te beleven in een inspirerende en natuurlijke omgeving, zonder dat daarvoor verre reizen nodig zijn.



Sinds de opening in juni 2019 heeft het Pairi Daiza Resort duizenden bezoekers, waaronder verschillende beroemdheden, weten te verleiden met zijn unieke beleving van de dierenwereld en verblijfsaanbiedingen in halfpension. Voor het seizoen 2025 blijven de tarieven betaalbaar, met aanbiedingen vanaf 139 euro per persoon, inclusief een verblijf in halfpension, toegang tot Pairi Daiza, parkeergelegenheid en 24/7 toegang tot een groot deel van het park.

© Pairi Daiza

Meermaals bekroond ‘vakantiepark’

Het Pairi Daiza Resort vormde een primeur voor België in juni 2019. Voor de eerste keer kon een hotelgast overnachten met direct zicht op Stellerzeeleeuwen, damherten, Europese wolven, bruine en zwarte beren.



De Pairi Daiza Ervaring wordt helemaal doorgetrokken in deze unieke overnachtingsmogelijkheden: de liefde voor de natuur aanwakkeren via een premium hotelconcept dat 24/7 toont hoe prachtige, wilde dieren en hoevedieren leven.



In 2020 beleven gasten voor het eerst de immersie van de luxueuze hotelkamers in The Land of the Cold naast ijsberen, walrussen, pinguïns en Siberische tijgers. Mens en dier bewonderen elkaar rechtstreeks, soms slechts gescheiden door een stevige glazen wand. Een razendsnelle en revolutionaire ontwikkeling voor het Park en een toegevoegde waarde voor de hotelsector in België die tot ver in het buitenland weerklank krijgt.



De accommodatie met uitzicht op ijsberen, walrussen, pinguïns en Siberische tijgers wint in 2022 de titel “Best New Hotel Concept” voor België en Nederland.



Een Nederlandse jury bekroont op dinsdag 8 oktober 2024 opnieuw het Pairi Daiza Resort tijdens het business-to-business event ‘Het Vakantiehuis van de Toekomst’ binnen de verkiezing van het ‘Meest innovatieve Vakantiepark van de Benelux’.