Routen spoort reizigers aan om met de trein op fiets- of wandelavontuur tegaan

Routen, het wandel- en fietsmerk van Toerisme Oost-Vlaanderen, raadt iedereen dienieuwe Oost-Vlaamse oorden wil ontdekken aan om met de trein richting het startpuntvan een wandel- of fietsroute te reizen. Dat doet het met een toepasselijke zomeractie inhet station Gent-Sint-Pieters, waar je aan de Routen-kiosk een gratis gepersonaliseerdretourtje naar de natuur kan afdrukken.

Wie op 22 en 23 juli in het station Gent-Sint-Pieters vertrekt of aankomt, kan er meteen (weer) op de trein springen en richting (het startpunt) van een Oost-Vlaamse wandel- of fietsbestemming reizen. Aan de Routen-kiosk in het station Gent-Sint-Pieters kan je aanstaande maandag en dinsdag namelijk geen treinticket, maar wel een retourtje richting de natuur afdrukken. Het wandel- en fietsmerk van Toerisme Oost-Vlaanderen inspireert reizigers er zo om eens op een alternatieve manier op een actieve uitstap te gaan: met de trein.

© Routen

Duurzaam en laagdrempelig

Met de fiets of al stappend? Een lange of korte route? En aan de andere kant van OostVlaanderen of toch liever dicht bij huis? Aan de kiosk kan je je wandel- of fietskaartje personaliseren en een gratis route afdrukken die volledig op jouw wensen is afgestemd. Met de actie promoot Routen niet alleen de duurzaamheid, maar ook de laagdrempeligheid van haar fiets- en wandelroutes in Oost-Vlaanderen. Want ook wie rekening moet houden met een beperkt vakantiebudget of bijvoorbeeld geen auto ter beschikking heeft, kan dankzij de gevarieerde routes die nabij een treinstation starten genieten van een minivakantie in eigen land.

Routen heeft in totaal 250 uitgestippelde wandel- en fietsroutes in de aanbieding, waarvan een groot aantal perfect met het openbaar vervoer bereikt kunnen worden. Daarnaast vind je aan een heleboel Oost-Vlaamse stations wandel- en fietsknooppunten waarmee je zelf een route kan uitstippelen. Dat is bijvoorbeeld aan de stations van Aalst, Ronse, Drongen en SintNiklaas het geval. “Duurzaamheid is een van de speerpunten bij Toerisme Oost-Vlaanderen. Daarom willen we met de actie onze routes langs stations onder de aandacht brengen”, aldus Filip Van Laecke, gedeputeerde voor ToerismeOost-Vlaanderen. “Ook wandelaars en fietsers uit andere provincies bieden we met de treinroutes een makkelijke én originele manier om Oost-Vlaanderen te komen ontdekken.”

© Routen

Wie met de trein op uitstap wil, kan op 22 en 23 juli dankzij Routen dus inspiratie opdoen in het station van Gent-Sint-Pieters en er meteen op wandel- of fietsavontuur vertrekken*. Wie liever vanuit een ander station vertrekt of al andere plannen heeft, kan een kijkje nemen op www.routen.be en er zelf een route die langs een station loopt uitkiezen óf uitstippelen.

*De routekaart is géén geldig vervoersbewijs. Een treinticket richting het startpunt kan aangekocht worden in het station of in de NMBS-app.