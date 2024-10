Smurfen pakken Brussels Expo in

Zestig jaar na hun eerste intrede in de stripwereld en zes jaar na hun spectaculaire tentoonstelling in Brussel, keren de geliefde Smurfen terug voor een nieuw avontuur. Vanaf 23 oktober 2024 opent Het Grote Smurfenavontuur zijn deuren in Paleis 2 van Brussels Expo. Deze tentoonstelling neemt bezoekers mee op een interactieve reis door de magische wereld van de Smurfen, met innovatieve technologieën zoals augmented reality en 3D-projectie.

Op 23 oktober 1958 maakte de wereld kennis met de Smurfen of Les Schtroumpfs, de geesteskinderen van de Belgische tekenaar Peyo. De blauwe wezentjes maakten hun debuut in het stripverhaal van Johan en Pirrewiet in het weekblad Robbedoes. Sindsdien groeiden de Smurfen uit tot een wereldwijd fenomeen dat generaties lang kinderen en volwassenen blijft betoveren. De tentoonstelling Het Grote Smurfenavontuur kwam er naar aanleiding van het 60-jarig jubileum van de smurfen en reisde sindsdien succesvol door Europa, met tussenstops in steden als Parijs en Bratislava.

Op 23 oktober 2024, exact 66 jaar na hun ontstaan, keren de Smurfen terug naar de Belgische hoofdstad voor een nieuwe editie van Het Grote Smurfenavontuur. De tentoonstelling biedt een interactieve beleving voor bezoekers van alle leeftijden, waarbij ze het Smurfendorp en het betoverde bos kunnen verkennen, hun favoriete Smurfen ontmoeten en de de snode plannen van Gargamel, die op de loer ligt, kunnen ontwijken.

Een duik in de wereld van de Smurfen

In een decor van meer dan 1.500 m² krijgen jong en oud de kans om het Smurfendorp te verkennen, met zijn kenmerkende paddenstoelhuizen en het mystieke bos. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën zoals augmented reality en 3D-projecties, worden bezoekers volledig ondergedompeld in de wereld van de Smurfen en beleven ze het avontuur alsof ze er zelf deel van uitmaken. Tijdens de 75 minuten durende ontdekkingstocht doorkruist men maar liefst negen thematische zones.