8 JOURS AU NORD DU PORTUGAL

Ce circuit vous mène dans des lieux pittoresques du Nord du Portugal et vous fait découvrir un trésor de cursiosités historiques.

à partir de 669 euro p.p.

Info & réservation : 050/330.990 – info@holidayline.be

www.holidayline.be/plusmagazine

Code de réservation: NPTVCL01

Quelques suggestions: la ville baroque de Braga, Viana do Castelo, Barcelos, Porto, Guimarães, le plus grand parc national du Portugal Peneda-Gerês, la vallée du Douro, Amarante….



L’Hôtel São Félix Hillside and Nature **** vous offre de panoramas sublimes sur le paysage vert, avec l’Océan Atlantique en toile de fond. Le calme, les nombreuses facilités et la bonne cuisine feront une réussite de vos vacances à la côte nord du Portugal. Vous logerez au sommet d’une colline, à 6 km de la plage et du centre de Póvoa de Varzim. Cet ancien village de pêcheurs entre les rivières Douro et Minho est devenu une station balnéaire moderne et animée, et possède une grande plage, un port de plaisance, un casino, magasins, bars et terrasses,…

Note moyenne des clients de Holidayline : 8,9/10

EN PRATIQUE

Prix à partir de € 669 jusqu’à € 1.259 par personne sur la base d’une chambe double standard, suivant les disponibilités

le 10/11/23.

Pour le détail des prix et toutes les autres informations, surfez sur www.holidayline.be/plusmagazine.

Promotion à réserver minimum 60 jours avant le départ, sinon plus cher.

En option: demi-pension pour les autres jours: + € 170 p.p.; voiture de location plus grande.

VOTRE AVANTAGE