4 raisons pour lesquelles il vaut mieux faire son testament chez un notaire

Avec un testament, vous pouvez choisir vous-même à qui revient votre héritage après votre décès. Il s’agit donc d’un document très important. Le faire vous-même comporte des risques.

En vous rendant chez un notaire, vous êtes certain que votre testament sera correct juridiquement et que vos volontés seront respectées quand vous ne serez plus là.

Empêcher les discussions futures

Personne n’est à l’abri de tensions... Même s’il s’agit de vos proches. Si vos héritiers ne sont pas d’accord avec vos décisions, ils peuvent remettre en doute l’authenticité de votre testament. Sauf si vous l’avez écrit en présence d’un notaire. C’est ce qu’on appelle un testament notarié ou un testament authentique. Vos héritiers ne peuvent alors pas contester le contenu ni le fait que c’est vous qui avez fait ce testament.

Vos héritiers peuvent également remettre en doute vos décisions en invoquant votre état d’esprit. Toute personne qui veut faire un testament doit être « capable », et donc en mesure de se faire sa propre opinion sur ses décisions. S’ils parviennent à prouver que vous n’étiez pas totalement sain d’esprit au moment d’écrire le testament, celui-ci peut être annulé. Sauf si vous l’avez écrit en présence d’un notaire. Le notaire vérifiera si vous êtes capable au moment de la rédaction de votre testament et si vous n’agissez pas sous la contrainte ou la pression.

Conserver le testament de manière sécurisée

Garder son testament dans un tiroir n’est pas une bonne idée. Si une personne malveillante ou un héritier qui se sent lésé tombe sur le testament, il pourra le détruire. Vous risquez également de le perdre. C’est pourquoi il est fortement recommandé de déposer votre testament chez un notaire. Il n’y a aucun risque que le testament soit perdu ou détruit.

De plus, le notaire enregistre votre testament dans un registre central des testaments (CRT). De cette façon, même si un autre notaire est choisi par vos héritiers pour votre succession, celui-ci peut vérifier s’il existe un testament et aussi quel est le notaire qui le conserve. Vous êtes donc certain que vos volontés seront respectées.

Une législation compliquée

Vous ne pouvez pas prendre n’importe quelle décision. Il existe une législation précise en matière de succession. On ne punit pas impunément un proche en le supprimant du testament. Vous ne pouvez pas non plus léguer tout votre héritage à n’importe qui. Vos enfants et votre conjoint ont par exemple toujours droit à une certaine partie de votre patrimoine, c’est ce qu’on appelle la réserve.

Autre risque: imposer des taxes élevées à vos héritiers. Les droits de succession ne permettent pas de léguer gratuitement vos biens. Si vous léguez certaines choses à des parents éloignés, des amis ou vos voisins, les taxes qu’ils devront payer seront sans doute un cadeau empoisonné.

Pour éviter les risques d’erreur, rendez-vous chez un notaire. Il vous donnera des conseils pour trouver des solutions qui correspondent à vos souhaits. Il vous expliquera aussi les conséquences fiscales et financières pour les personnes à qui vous léguez votre héritage.

Plus de clarté

En théorie, votre nom, une date et votre signature sont suffisants juridiquement pour avoir un testament valable. Dans la pratique, d’autres précisions sont souvent nécessaires. Peu importent vos souhaits, si vous indiquez par exemple le nom d’un bénéficiaire de manière incorrecte ou imprécise, il se peut qu’une partie de votre testament ne soit pas exécutée comme vous le souhaitiez…

Il est également mieux de prévoir d’autres héritiers si le bénéficiaire que vous avez choisi est mort au moment de votre décès. Si vous ne prévoyez rien, ça sera la dévolution légale de la succession qui s’appliquera par défaut. En rédigeant le testament chez un notaire, il vous aidera à tout formuler de manière juridiquement correcte.

Source: Fednot