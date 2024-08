À la recherche d’un logement? Le mardi matin est le meilleur moment pour le faire

Le meilleur moment pour chercher une propriété en ligne est le mardi matin. Ce jour-là, plus de 19% des annonces apparaissent sur Immoweb, selon une étude réalisée par la plateforme immobilière.

À la recherche d’un nouveau logement? De nombreux Belges se rendent automatiquement sur le site d’Immoweb, une plateforme qui rassemble la plupart des annonces immobilières du pays. Celui-ci régulièrement mis à jour, il est recommandé d’y jeter un œil fréquemment pour ne pas manquer de belles occasions. Mais quel est le meilleur moment pour parcourir les petites annonces? En semaine, recommande les experts d’Immoweb. Et plus particulièrement le mardi.

Plutôt la semaine ou le week-end?

85% des annonces sont publiées en semaine. Les mardis, mercredis, jeudis et vendredi sont les jours où 72% des annonces des biens mis en vente sont mises en ligne, professionnels et particuliers confondus. Le mardi étant le jour avec le plus grand nombre de nouvelles annonces (19,2%). Cela peut s’expliquer par le fait que 90 % des annonces proviennent d’agences immobilières et de courtiers.

« Le week-end n’est pas le moment idéal pour rechercher un bien immobilier. En effet, les agents immobiliers sont généralement moins actifs le week-end », explique Piet Derriks, directeur général d’Immoweb.

Si les agents immobiliers publient moins le dimanche, sachez que c’est le jour privilégié par les particuliers, avec 15,1% des annonces hebdomadaires de cette catégorie mises en ligne ce jour-là, juste après le lundi avec 16,7%.

Le bien idéal appartient à ceux qui se lèvent tôt!

Les chasseurs de maisons ont intérêt à se rendre tôt sur le site, car les petites annonces atteignent toujours leur apogée entre 5 et 6 heures du matin.

La raison de ce pic réside dans le système d’automatisation de la plateforme : un agent immobilier peut déposer une annonce pendant ses heures de travail, et grâce à l’automatisation, elle devient visible très tôt le lendemain matin. Pas de panique, pour ceux qui aiment faire la grasse matinée, il existe aussi un créneau favorable de 12h à 17h, où 29% des annonces de biens en vente sont mises en ligne, avec un pic à 16h (6,4%).

Le week-end, un pic similaire s’observe de 5h à 6h le samedi, avec 30% des annonces mises en ligne durant ce créneau. Cette tendance ne s’observe pas le dimanche, qui connaît deux pics: un à minuit, représentant 6% des annonces du jour, et un autre entre 11h et 16h, représentant 29% des annonces de la journée.

Source: Immoweb