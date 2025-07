J’ai été piqué par un taon, que faire?

Par temps humide et chaud, il est présent partout. Silencieux, vous ne l’entendez pas arriver. Mais quand il vous mord, c’est la douleur assurée. Le taon peut faire des dégâts en été. Que faire en cas de morsure?

Vous vivez à la campagne ou à proximité d’un point d’eau? Méfiez-vous, le taon rôde... en particulier durant les beaux jours. Si vous avez le malheur d’avoir été victime d’une de ses attaques furtives, vous savez que cela peut être bien plus douloureux qu’une piqûre de moustique. Et pour cause: le taon ne pique pas, il vous mord. Comment se soigner?

À quoi ressemble une morsure de taon?

Les morsures de taon sont souvent très douloureuses: elles se caractérisent par une inflammation localisée, accompagnée d’une grosse plaque rouge qui démange, gonfle et devient chaude.

Comment se protéger?

Habillez-vous avec des couleurs claires: les taons préfèrent rester discrets et s’attardent sur les surfaces foncées.

Évitez les mouvements brusques: si vous aperçevez un taon, mieux vaut rester immobile.

Évitez de sortir aux heures les plus chaudes: les taons sont attirés par la chaleur et l’eau.

Utilisez des répulsifs: vous en trouverez en pharmacie. Sinon, ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle de menthe dans votre crème solaire ou votre crème hydratante.

Installez des pièges à taon: c’est la solution idéale si vous avez un plan d’eau dans votre jardin. Vous pouvez en créer vous-même à l’aide d’une bouteille vide et de sirop de grenadine.

Contrairement à une piqûre de guêpe, le taon n’a pas de dard. Il est donc inutile de chercher à le retirer avec une pince à épiler. La femelle arrache en effet la peau à l’aide de ses mandibules,

Désinfectez la lésion avec une solution antiseptique,

Apaisez la douleur en appliquant sur la piqûre un glaçon, du citron, du lait, du savon ou encore du vinaigre. Les huiles essentielles peuvent également apporter un soulagement,

Évitez de vous gratter.

Les morsures de taon peuvent provoquer chez certaines personnes plus fragiles une inflammation douloureuse, de l’urticaire et une boursouflure. Un choc anaphylactique peut même se produire. Dans ce cas, il est recommandé de consulter rapidement un médecin.