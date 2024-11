Lorsque le froid s’installe, il peut être tentant de pousser un peu le chauffage pour se sentir plus à l’aise. Pourtant, ce geste apparemment anodin peut avoir un impact non négligeable sur votre facture énergétique. Selon une étude du comparateur CallMePower, chaque degré supplémentaire sur votre thermostat pourrait vous coûter plus de 32€ cet hiver!

En Belgique, une famille moyenne consomme environ 17.000 kWh de gaz par an, dont près de la moitié pendant les mois d’hiver (soit environ 8.500 kWh entre décembre et février). Une légère augmentation de la température de votre chauffage pourrait alors se traduire par une hausse significative de votre consommation.

L’étude de CallMePower révèle qu’un degré supplémentaire sur le thermostat engendre une consommation additionnelle de 595kWh sur trois mois. Avec un prix moyen actuel de 5,369 c€/kWh, cela représente 32 euros de plus pour l’hiver. Si vous augmentez la température de 2 ou 3 degrés, les coûts s’envolent encore davantage.

Quelle est la température idéale?

D’après Manon Kool, experte en énergie chez CallMePower, maintenir une température intérieure moyenne de 19°C est suffisant. « Cela garantit un bon équilibre entre confort et sobriété énergétique. En augmentant le chauffage de seulement un degré, votre consommation de gaz augmentera de 7%. » Si on observe le tableau, on se rend compte qu’en baissant votre thermostat de 22°C à 19°C, vous pourriez économiser jusqu’à 96€ sur votre facture de gaz annuelle, ce qui peut faire une réelle différence dans le budget énergétique d’une famille.

Les bons gestes pour limiter la facture d’énergie

Pour économiser cet hiver, CallMePower conseille d’adopter quelques gestes simples qui peuvent faire la différence: