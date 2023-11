Crédit à la consommation: ce qu’il faut savoir avant d’emprunter

Vous voulez faire installer une pompe à chaleur ou vous avez opté pour des panneaux solaires sur votre toiture? Si vous ne disposez pas de l’argent nécessaire pour réaliser ces investissements écologiques dans l’immédiat, vous pouvez envisager l’option de l’achat à tempérament. C’est ce que nous appelons un crédit à la consommation. M. Ivo Van Bulck, Director Retail Banking Febelfin, explique les avantages et les inconvénients de ce type de crédit et ce à quoi vous devez faire attention avant de contracter un tel crédit.

Le crédit à la consommation est un crédit que vous contractez pour acheter des biens ou des services. Il a donc une finalité totalement différente de celle du crédit hypothécaire, qui permet de financer l’achat ou la construction d’un bien immobilier: une maison ou un appartement.

Du point de vue juridique, le crédit à la consommation est limité à ces 3 formes:

L’achat à crédit: c’est acheter quelque chose de concret comme une voiture, une machine à laver, une pompe à chaleur ou un canapé.

L'emprunt à crédit: c'est lorsque vous avez besoin d'argent pour un objectif plus abstrait, qui peut être un voyage ou une fête.

L'ouverture de crédit: elle est liée à votre compte courant et vous offre la possibilité de descendre en dessous de zéro.

Quels sont les avantages?

Vous pouvez contracter ce crédit pour une période relativement courte, par exemple de 1 à 3 ans.

Les crédits hypothécaires, qui vous permettent de rembourser votre maison, entraînent des frais supplémentaires, tels que les frais de notaire et d’inscription hypothécaire. Avec un crédit à la consommation, il n’y a pas de frais supplémentaires.

Un autre avantage est que ce type de crédit est rapide à mettre en route: selon les cas, il suffit généralement de 24 ou 48 heures pour que tout soit lancé.

Et bien sûr, vous pouvez profiter immédiatement de votre achat sans avoir à épargner pendant des mois et des mois. L’intérêt d’investir dans des dispositifs écoénergétiques est qu’ils s’amortissent au fil du temps et qu’au terme des remboursements, ils sont rentables.

Et les inconvénients?

L’achat à tempérament a son prix, bien sûr. Vous connaissez l’avertissement: emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. C’est un type d’emprunt qui revient plus cher que le crédit hypothécaire.

En outre, le montant qu’il permet d’emprunter est limité. Peu d’établissements de crédit acceptent de prêter, par ex. 100.000 euros, à moins qu’il n’y ait une garantie telle que la voiture financée.

Un autre point qui retient l’attention est que la souscription d’un crédit à la consommation nécessite certaines compétences financières pour gérer correctement le crédit. Ce qui peut présenter des risques pour certains consommateurs dès lors que les ouvertures de crédit restent ouvertes pour une utilisation ultérieure.

Il est important de se rendre compte qu’un tel crédit est en fait une dette que l’on rembourse avec un coût supplémentaire.

À quoi faut-il veiller lorsque l’on souhaite contracter un tel crédit?

A être suffisamment informé et à comprendre ce que l’on signe. Vous devez connaître le taux d’intérêt que vous devrez payer. Celui-ci est exprimé en pourcentage: le taux annuel effectif global ou TAEG du crédit à la consommation. Ce TAEG inclut tous les coûts liés au crédit. Cela vous permet de savoir combien vous allez payer au final.

Que se passe-t-il si vous ne pouvez pas rembourser?

Si des circonstances imprévues surviennent « dans le cadre d’événements majeurs de la vie », comme nous les appelons, par exemple une maladie, un divorce, une perte d’emploi, il se peut en effet que vous ne puissiez pas rembourser à temps. Dans ce cas, nous vous conseillons de contacter votre intermédiaire de crédit le plus rapidement possible. Et de vous mettre d’accord sur le montant qu’il vous est possible de rembourser mensuellement. Vous obtiendrez alors éventuellement un nouveau contrat à plus long terme. Malheureusement, en Belgique, les prêteurs ne sont pas autorisés, en cas de problèmes de remboursement d’un crédit à la consommation, à proposer aux clients un report de paiement, comme ils ont pu le faire exceptionnellement au moment de la crise du corona.

En tant que consommateur, suis-je protégé par la loi?

La législation est très protectrice vis-à-vis des consommateurs, ce qui est une bonne chose. Tout d’abord, l’intermédiaire de crédit suit sa déontologie: lors de la demande de crédit, il vous demandera quels sont vos revenus et vérifiera ainsi votre capacité de remboursement. Sur cette base, il jugera si vous êtes en mesure de rembourser votre emprunt. Il doit également vous donner suffisamment d’informations sur le prêteur: qui est-il et quel est le numéro d’agrément de cette institution.