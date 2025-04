Bloquer le démarchage téléphonique en Belgique: inscrivez-vous sur la liste “Ne m’appelez plus”

Marre du démarchage téléphonique ? Inscrivez-vous sur la liste « Ne m’appelez plus » et mettez fin aux appels commerciaux indésirables. Un million et demi de Belges ont déjà sauté le pas.

Vous en avez assez des appels publicitaires incessants ? Inscrivez-vous sur la liste « Ne m’appelez plus » et retrouvez votre tranquillité. Près d’un million et demi de Belges ont déjà franchi le pas.

Depuis 2015, cette liste permet de bloquer les appels à but commercial. Les entreprises de marketing doivent la consulter et retirer les numéros inscrits de leurs fichiers de prospection. Toutefois, le SPF Économie reçoit encore chaque année des milliers de signalements pour appels non souhaités.

C’est simple et gratuit ! Appelez le 02 / 882 19 75 depuis le numéro que vous souhaitez bloquer et suivez les instructions. L’inscription est effective sous cinq jours ouvrables et reste valide à vie, sauf modification ou annulation de votre part.

Et si vous continuez à recevoir des appels ?

Certaines entreprises peuvent encore vous contacter si vous leur avez donné votre accord, par exemple en signant un contrat. En cas d’appel commercial abusif, signalez-le au SPF Économie via ConsumerConnect.

Attention aux arnaques !

Cela n’empêchera pas tous les appels. Des escrocs opérant souvent depuis l’étranger peuvent tenter de vous vendre des offres trop alléchantes (voyages, abonnements, bons de réduction, etc.). En cas de doute, consultez la liste grise des télévendeurs frauduleux sur le site officiel et signalez toute tentative suspecte.