Energie : «Il est temps de changer de contrat!»

Les factures d’énergie ne baissent pas aussi vite que les prix sur les marchés. Le consommateur n’a-t-il plus aucune marge de manœuvre? Un contrat variable est 600 € moins cher.

Le mix gaz/électricité coûte 8 fois moins cher que durant le pic de la crise énergétique sur les marchés de gros. Mais le consommateur ne paye que 5 fois cher moins.

Comment l’expliquer? Prenons la facture d’électricité. Elle inclut le coût de l’énergie, mais aussi les frais de distribution et les taxes. Ces éléments, en plus de la marge bénéficiaire du fournisseur, influencent les variations des montants facturés. Actuellement, le coût de l’énergie représente à peine 45%. Tout le reste passe en coûts fixes.

Le consommateur est impuissant, mais… Il peut renégocier son contrat, car il apparaît désormais que les contrats fixes coûtent entre 600 et 700 € de plus que les variables. Et selon Maxime Sonkes, CEO de Wikipower (comparateur d’énergie), il n’y a plus de raison valable d’opter pour un contrat fixe.

Pour rappel. Dans le cas d’un tarif variable, le fournisseur ne prend aucun risque financier. Il vous facture l’énergie au prix d’achat, en y ajoutant ses propres frais et une marge de profit. Le prix que vous payez est ajusté.

Avec un tarif fixe, le fournisseur assume un certain risque. Vous continuez de payer le même prix, même si le coût d’achat de l’énergie pour le fournisseur augmente. Alors, pour établir ce tarif fixe, il anticipe les fluctuations futures des prix et y ajoute une «prime de risque» pour se couvrir.

Pourquoi la donne a-t-elle changé? Tous les indicateurs seraient au vert pour envisager un passage à un tarif variable. Malgré les tensions géopolitiques, les prix de l’électricité et du gaz ont connu une baisse. La Norvège est devenue le principal fournisseur de gaz naturel en Europe. Les réserves de gaz naturel liquéfié sont aussi reconstituées. Le consommateur prudent rétorquera que de nouvelles crises peuvent survenir. C’est juste. «Mais c’est un risque qui mérite d’être pris», assure Maxime Sonkes. D’après son analyse, il est très peu probable qu’un contrat subisse une augmentation de 600 € en un court laps de temps. Et si cela se produit, il serait toujours possible de passer à un contrat à tarif fixe si nécessaire.

Quand changer de con-trat? Puisque la plupart des consommateurs ont des contrats annuels, c’est lors du renouvellement de votre contrat qu’il sera judicieux de comparer les différentes offres tarifaires.

Et comment en changer? C’est un jeu d’enfant en utilisant un comparateur d’énergie en ligne. Vous serez guidé à travers toutes les étapes nécessaires. Si vous contactez directement le nouveau fournisseur, celui-ci prendra en charge les formalités.