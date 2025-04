Il existe une astuce pour épargner quelques euros chaque mois, sans trop s’en apercevoir, simplement en faisant ses courses ou en payant ses factures!

Les petits ruisseaux, dit-on, font les grandes rivières. Selon ce principe, plusieurs banques proposent d’arrondir vos paiements à l’euro supérieur et de déposer les centimes supplémentaires sur un compte d’épargne. On peut aussi activer des turbos pour augmenter cette épargne et/ou la placer dans un plan d’investissement. Le montant annuel moyen économisé varie de 130€ à plus de 300€ en fonction du nombre de transactions et de boosters activés. La somme de tous ces arrondis est transférée sur le compte d’épargne de votre choix, et cela peut être celui de vos (petits)-enfants.

Il suffit d’activer gratuitement la fonction depuis votre application bancaire mobile ou un PC. Attention, toutes les banques ne proposent pas ce type de fonctionnalité. Chez BNP Paribas Fortis et Hello Bank, elle se nomme Easy Save. Chaque paiement en euro effectué par carte de débit ou par virement d’un montant non arrondi génère automatiquement le versement de l’arrondi à l’euro supérieur sur un compte épargne. L’achat d’une friandise à 0,71€ va donc générer un arrondi de 29 centimes automatiquement versés sur un compte d’épargne. En 2024, la première banque du pays a répertorié quelque 160.000 utilisateurs utilisant cette fonctionnalité. Le montant annuel moyen épargné était de 133€.

Booster ses arrondis?

Chez ING, cette fonctionnalité se nomme ING Save Up. Elle permet aux clients d’épargner automatiquement lorsqu’ils effectuent un virement ou un paiement avec leur carte de débit et cela comprend aussi les paiements effectués par Apple Pay ou Google Pay. Les transactions sont arrondies à l’euro suivant. Si vous achetez un café à 2,40€, vous épargnez donc 0,60€. Mais il est possible en plus d’utiliser un accélérateur d’épargne qui double ou triple le montant épargné. En prenant toujours l’exemple du café, avec le boost, vous mettez donc de côté 1,20 ou 1,80€. En moyenne, les clients ING économisent de la sorte 26€ par mois.

Toutes les fonctionnalités décrites plus haut concernent aussi les clients de KBC/CBC, mais en plus ils peuvent choisir d’investir avec leur petite monnaie. Une fois 10€ épargnés, ce montant est déposé sur un plan d’investissement, un fonds. Pour plus de 60% des clients, le plan «investir votre monnaie» constitue leur premier investissement. Et bien entendu, il est possible de désactiver ou de mettre en pause cette fonction en un seul clic et de la reprendre plus tard est tout aussi facilement.